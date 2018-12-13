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На территории Беседовичского сельсовета планируют экономить с помощью экологии

14.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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На территории Беседовичского сельского Совета депутатов при поддержке Программы малых грантов Глобального экологического фонда начата реализация проекта «Использование экологически чистых альтернативных технологий в Хотимском районе (установка уличных фонарей на солнечных батареях в небольших населенных пунктах), как способ снижения энергозависимости». В рамках проекта будет установлено 10 комплектов оборудования для системы автономного освещения и 95 светодиодных светильника.
— Реализация проекта на территории сельсовета позволит решить ряд проблем. Такое оборудование отличается экономичностью; оно автономно; у осветительных устройств длительные сроки эксплуатации; они устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды и абсолютно безопасны для окружающих. Плюсом оборудования также является широкий диапазон мощностей и освещение территории до 10 м в диаметре. Ещё одно немаловажное преимущество – экологичность. Солнечные батареи не принесут вреда для окружающей среды и технологии, применяемые в изготовлении остальных составных частей светильника, соответствуют всем экологическим нормам, — рассказала Елена Ковалева, председатель Беседовичского сельисполкома.

Дарья КОРНЕВА

 
 
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На территории Беседовичского сельского Совета депутатов при поддержке Программы малых грантов Глобального экологического фонда начата реализация проекта...
 
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