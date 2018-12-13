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Suzuki готовит к выходу на белорусский рынок две новых модели

14.12.2018 19:50 — Разное | Tut.by  
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Шум вокруг первого дилера Suzuki в Беларуси еще не затих: совсем недавно учредители компании получили 8 и 10 лет усиленного режима. Но сегодня мы говорим о Suzuki в другой тональности — новый дилер, компания «РедМоторс», в 2018 году продемонстрировал отличные результаты продаж. Марка возрождается?


Пока в гамме японской марки всего две модели — кроссоверы SX4 и Vitara

Об успехах Suzuki в Беларуси на пресс-конференции с гордостью рассказал директор «СУЗУКИ МОТОР РУС» Такахаси Юта.

— В этом году мы планировали увеличить продажи на 30%, однако сегодня видим, что речь идет уже о 40%, а белорусский дилер Suzuki, компания «РедМоторс», демонстрирует еще более впечатляющие результаты — наши партнеры увеличили продажи на 60%! В 2019 году мы надеемся сохранить такие же темпы — силами нашего белорусского партнера и за счет вывода на рынок новых моделей.


Г-н Такахаси уверен, что после вывода еще двух внедорожников позиции Suzuki на белорусском рынке укрепятся

Новинки, о которых говорит Такахаси — это две полноприводные модели. Первая — новый Suzuki Vitara, нынешний локомотив продаж, появится в продаже примерно в феврале 2019 года, примерно тогда же будут озвучены и цена. Вторая новинка — это абсолютно новый (впервые за 20 лет) компактный внедорожник Jimny, единственный в своем роде — рамной конструкции и с неразрезными мостами спереди и сзади. Этот боевитый малыш уже представлен на японском и европейском рынках, и пока спрос на него превышает все ожидания. В Беларуси его появление ожидается весной следующего года, и в компании уверены, что он поможет увеличить долю Suzuki на белорусском рынке, которая на данный момент составляет порядка 0,5% по рынку в общем, и немного больше — в сегменте SUV.

— Уже в первый год работы с Suzuki мы смогли продать 127 автомобилей — рассказал директор компании «РедМоторс» Сергей Федоренко — за этот год продано уже 150 автомобилей, в следующем планируем продать около 270. За счет чего? За счет новых клиентов: у нас очень много клиентов, которые меняют Suzuki на новый Suzuki, мы же хотим привлечь тех, кто пока еще не знаком с нашим брендом. Ну, а для тех, кто уже владеет автомобилями Suzuki, мы рады сообщить о создании «Сузуки Клуб Беларусь», членом которого может стать владелец любого автомобиля нашего бренда. Специально для членов клуба мы разрабатываем систему формирования специальных предложений и скидок.

На закономерный вопрос о лояльности к бренду Suzuki после печально известной истории с первым дилером, Федоренко ответил четко:

— К счастью для нас, владельцы Suzuki очень лояльны, любят свои автомобили, и эта история не оставила в их сердцах никакого негатива по отношению к бренду. А поскольку мы не имеем никакого отношения к предыдущему дилеру («РедМоторс» получил дилерство в 2016 году), то какого-то изменения отношения к нашей компании мы не заметили. Правда, когда огласили приговор, и все это вышло в СМИ, многие знакомые начали звонить — мол, что у вас там происходит? Но мы, повторюсь, никакого отношения к первому дилеру не имеем.

— Мы не комментируем действия отдельных юридических лиц — подытожил Такахаси — но после нашей внутренней проверки могу уверенно заявить, что в той ситуации речь шла исключительно об отношениях «дилер-покупатель», импортер не имеет к этому никакого отношения.

 
 
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Марка Suzuki на белорусском рынке получила второе рождение после появления нового дилера. Модельный ряд собираются расширить до трех автомобилей: скоро начнутся...
 
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