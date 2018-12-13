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«Надеемся на экологическую культуру и цивилизованный подход». Специалист рассказал о правилах заготовки новогодних елей
14.12.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
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В декабре люди готовятся к встрече Нового года, католического и православного Рождества. В это время практически в каждом доме появляется ёлка.
Сейчас искусственную зелёную красавицу можно купить в магазине, но многие граждане предпочитают настоящую, натуральную, которую можно приобрети на специальных ёлочных базарах, организованных юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство и индивидуальными предпринимателями. О правилах заготовки новогодних елей наш корреспондент поинтересовался у государственного инспектора Мстиславской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Сергея Фамина.
— Юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, следует помнить, что заготовка деревьев хвойных пород, используемых в качестве новогодних елей, осуществляется только при наличии лесного билета, оформленного в соответствии с действующим законодательством, — пояснил Сергей Юрьевич. — При этом количество и размеры заготавливаемых деревьев должны соответствовать количеству и размерам, указанным в лесном билете, как и место заготовки.
Транспортировка заготовленных новогодних елей от места заготовки к местам хранения и торговли должна осуществляться только при наличии предусмотренных законодательством документов. За нарушение правил транспортировки новогодних елей предусмотрена ответственность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по части 4 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.
— Расскажите, чем грозит незаконная вырубка новогодних елей?
— В соответствии со статьёй 15.22 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за незаконное уничтожение либо повреждение деревьев и кустарников в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах, а также древесно-кустарниковой растительности (насаждений), не входящих в состав лесного фонда, на граждан может быть наложен штраф в размере от 5 до 50 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей — от 20 до 200, а на юридическое лицо — от 50 до 300 базовых величин.
Кроме того, за каждое срубленное новогоднее дерево виновные обязаны будут возместить вред, причинённый окружающей среде, в размере от 0,2 базовой величины, в зависимости от диаметра срубленного новогоднего дерева и места совершения нарушения.
В период заготовки новогодних деревьев хвойных пород Мстиславской инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды будут проводиться рейдовые мероприятия с подразделениями МВД, Минлесхоза, Минприроды и другими заинтересованными ведомствами и организациями, направленные на предупреждение, выявление и пресечение фактов незаконной рубки.
Мы надеемся на экологическую культуру и цивилизованный подход к лесопользованию со стороны граждан, юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и индивидуальных предпринимателей.
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«Надеемся на экологическую культуру и цивилизованный подход». Специалист рассказал о правилах заготовки новогодних елей
В декабре люди готовятся к встрече Нового года, католического и православного Рождества. В это время практически в каждом доме появляется ёлка. Сейчас...
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