ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ

14.12.2018 23:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В последние дни много говорят о футболе. И приятно, что в центре внимания находится борисовский БАТЭ. 13 декабря «желто-синие» удачно съездили в Грецию, а 14 числа команду Алексея Баги ждал очередной приятный сюрприз, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ

14 декабря футболистам БАТЭ вручили золотые медали чемпионата Беларуси по футболу-2018. Этот год стал для «желто-синих» тяжелым и в физическом плане, и особенно – в эмоциональном.

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ

Ярослав Писаренко, СТВ:
Сегодня на «Борисов-Арене» в последний раз в этом году собрались болельщики команды. Здесь прошла торжественная церемония и команде наконец-таки вручили кубок чемпионата страны. Напомню, что БАТЭ выиграл чемпионат за несколько туров до конца – впрочем, вряд ли этот факт стал для кого-то откровением.

Подробнее о чествовании борисовчан в видеоматериале.

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ

Вручение БАТЭ золотых медалей чемпионата Беларуси-2018. Репортаж СТВ
 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В последние дни много говорят о футболе. И приятно, что в центре внимания находится борисовский БАТЭ. 13 декабря «желто-синие» удачно съездили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Встреча Александра Лукашенко с российскими журналистами. Все темы в одном материале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика