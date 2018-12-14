ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно проходит областной этап «Золотой шайбы»

14.12.2018 23:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Большой турнир для маленьких спортсменов. 8 команд Минской области прошли сито региональных отборов и собрались в Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечно проходит областной этап «Золотой шайбы»

Для некоторых путевка в финал «Золотой шайбы» может стать настоящим прорывом, потому что не в каждом городе есть свой каток для тренировок. Республиканский этап соревнований пройдет в январе 2019 года одновременно с Рождественским турниром на приз Президента Беларуси. На лед «Чижовка-Арены» выйдут шесть областных дружин и отдельно команды из столицы. 

Подробности в видеоматериале Вадима Смоляка.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Большой турнир для маленьких спортсменов. 8 команд Минской области прошли сито региональных отборов и собрались в Молодечно, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Спринт в Хохфильцене: победил Йоханнес Бе, белорус Роман Елетнов – 45-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика