Студенту не дали хранить велосипед в общежитии. Он заработал денег официантом и сделал велогараж

На втором курсе студент БНТУ Евгений Рудский хотел ездить на велосипеде на пары, но хранить велосипед в общежитии было негде. Почему бы не построить велогараж? Вместе с друзьями студент, несмотря на запрет от вуза, получил разрешение администрации района, придумал и согласовал проект, подзаработал на него денег официантом. Сегодня на улице Копиевича наконец-то торжественно откроют велосипедный гараж — но ездить на пары инициативному студенту остался всего год. Он уже на пятом курсе.



Евгений Рудский. Фото: Станислава Кмит

Женя вырос в Березе. Велик у него с шести лет. Школа была далеко от дома, так что на уроки ездил на велосипеде.

Когда пришло время поступать, решил учиться в БНТУ: специальность — «водоснабжение и водоотведение».

— Мой велосипед в общежитие № 16 в Уручье заселился раньше меня, — смеется Женя. — Я оставил его в общаге, сам жил в другом месте и параллельно делал ремонт.

Год первый: ходить по кабинетам

Добираться на велосипеде на пары Жене дешево и удобно. От общежития до университета крутить педали — 20−30 минут. То же время надо, если ехать на метро.



Так выглядит велогараж. Фото: Станислава Кмит

Женя не против кататься на велике зимой: достаточно сменить покрышки. Сложность лишь в том, что в общежитиях БНТУ не разрешено хранить велосипеды.

— Студенты пристегивали их к заборчику. Но на улице дождь, да и велосипеды могут украсть.

Когда Женя был на втором курсе, решил, что надо строить велогараж. Пробовал договориться с администрацией общежития, студсоветом, деканатом — встречали тепло, но помочь не могли. За год переговоры дошли до ректората БНТУ, но к результату не привели.

— Мы чертили проекты, а нас разворачивали: то работа не нравилась, то нельзя на данной территории что-то строить. В университете меня такому не учат. Я потихоньку сам юридически и строительно подковывался. А чем еще заниматься, если мне нравится идея велосипедного гаража? И друзья от меня этого ждали.



Одна из многих студенческих шуток про велогараж. Фото: из личного архива героя

Год второй: создать «Солянку»

Женя познакомился с Минским велосипедным обществом, которое занимается развитием велодвижения в Беларуси. Ему там помогали, но постоянно приставать со своей идеей к МВО парень не хотел. Решил создать свою организацию. На это ушло полгода.

Вступить согласились еще девять активистов факультета, из которых только один катался на велосипеде. Другие поддержали, зная Женю как организатора многих интересных мероприятий в университете: от квестов до поездок в детский дом.

— Я не знал, как зарегистрировать организацию. Чувствовал себя каким-то тупым, — признается парень. — Я же не юрист, я инженер. Для меня чертить ближе, чем устав писать. Помогло упорство: приходил и спрашивал, что с моим уставов не так? Объясните, почему не открываете?

1 сентября 2017 года появилось молодежное общественное объединение велолюбителей «Солянка».

— Такое название — потому что мы все разные, — объясняет Женя.

«Солянка» начала прирастать мероприятиями и единомышленниками. Сейчас в ней 52 человека: студентов БНТУ, других вузов и тех, кто уже не студент.



МОО «Солянка». Фото: из личного архива героя

Год третий: заработать денег

Не договорившись с университетом, Женя пошел в администрацию Первомайского района.

— Когда долго ходишь по кабинетам, вырабатывается предчувствие, повезет тебе или не повезет за этой дверью. Тут я сразу почувствовал: будет что-то хорошее. Мне действительно помогли с письмом в администрацию вуза, объяснением по полочкам, что надо делать.

Студенты начали готовить проект: рисовали контуры будущего гаража на асфальте перед общежитием.

— Тот вариант, на котором остановились, был четвертым по счету. Чертила его студентка архитектурного факультета Оля Стержнева. Саму картинку она быстро нарисовала, но нужен был именно строительный проект. Если заказывать в государственной фирме, получается очень дорого — 2 тысячи долларов. Я такие деньги только по телевизору видел.

Нашли частную фирму, которой так понравилась идея, что его начертили за пятьсот белорусских рублей. Оставалось найти деньги на гараж — тысячу долларов.



Фото: Станислава Кмит

— По сути, мне уже согласовали проект, надо строить — а денег не хватает! Кто-то из спонсоров дал часть средств, кто-то нет. Единственный выбор был — подзаработать. Я устроился официантом, за полтора месяца получил тысячу рублей. Все отдал на гараж. Еще деньгами помогли мой друг и зам Юра Мельник, магазин «Велогалерея» и МВО.

В гараже будут инструменты и насос, чтобы можно было самому заниматься велосипедом и не везти в мастерскую. А еще информация о мероприятиях: чтобы человек не только катался, но и знал, что происходит по теме в городе. Поместиться в гараж должны 40 велосипедов — с учетом того, что в общежитии живет больше тысячи студентов. Чтобы получить место в гараже, необходимо вступить в "Солянку" и оплатить членский взнос, но стоимость символическая — 2 рубля в месяц.

В следующем году — десять велогаражей

Женя сейчас на пятом курсе: получается, пользоваться гаражом ему остался год. Дальше его с большой долей вероятности ждет армия:

— Не очень горю желанием. Есть чем заняться на «гражданке», но оснований не идти нет, — прикидывает студент.



Фото: Станислава Кмит

Оказалось, что интерес к велогаражу есть и у студентов других вузов: сейчас «Солянка» согласовывает десять в следующем году. С таким размахом организация сможет спокойно просуществовать то время, которое Женя потенциально будет отдавать долг Родине.

Но когда придется съехать из общежития, можно было бы, мечтает парень, снимать квартиру в Уручье — поближе к велогаражу.