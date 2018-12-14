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В районном музее – выставка «Новогодний серпантин»

15.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Выставка «Новогодний серпантин» открылась в районном историко-этнографическом музее. Основу экспозиции составили елочные игрушки, которые были популярны в советское время.

 

В районном музее – выставка «Новогодний серпантин»

 

В то время елочные игрушки были средством пропаганды и изображали все знаковые события, происходящие в СССР.  Самыми популярными были игрушки из прессованного хлопка и ваты: фрукты и овощи, грибы и ягоды. А еще из фольги, папье-маше и картона, когда две картонные половинки с выпуклым рисунком склеивались между собой и покрывались серебряной фольгой.  

 

В районном музее – выставка «Новогодний серпантин»

 

Также очень популярны в середине прошлого века были стеклянные игрушки на прищепках: новогодние свечи, фрукты, птички, фигурки людей в карнавальных костюмах. В то же время в моду вошли наборные игрушки-конструкторы из стеклянных бус (стекляруса).  Чаще всего это были просто абстрактные фигуры, но и изображения реальных предметов было не редкостью: из стекляруса делали велосипеды и птичек, корзинки и сумочки, стрекозы, самолеты и спутники (во времена первых полетов в космос). 

 

В районном музее – выставка «Новогодний серпантин»

 

Дополняют выставку игрушек  новогодние открытки. Самая старая открытка датируется 1956 годом. Более 400 штук любезно предоставил для выставки житель города Алексей Михайлович Богомолов. 

Еще одним интересным дополнением станут фотографии 1970-1990х годов, на которых запечатлены новогодние утренники и дети в карнавальных костюмах. 

А для любителей селфи устроена фотозона, где можно посидеть в старинном кресле, «погреться» и помечтать у камина, заглянуть в заветный новогодний сапожок.  

 

Выставка будет работать до 15 января.

Ждем вас в гости  с 8.30 до 17.00 ежедневно, кроме понедельника. 

 

 

Татьяна Караевская, старший научный сотрудник Горецкого районного историко-этнографического музея 

 

 

 


 
 
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  Выставка «Новогодний серпантин» открылась в районном историко-этнографическом музее. Основу экспозиции составили елочные игрушки, которые были популярны в...
 
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