В районном музее – выставка «Новогодний серпантин»







Выставка «Новогодний серпантин» открылась в районном историко-этнографическом музее. Основу экспозиции составили елочные игрушки, которые были популярны в советское время.





В то время елочные игрушки были средством пропаганды и изображали все знаковые события, происходящие в СССР. Самыми популярными были игрушки из прессованного хлопка и ваты: фрукты и овощи, грибы и ягоды. А еще из фольги, папье-маше и картона, когда две картонные половинки с выпуклым рисунком склеивались между собой и покрывались серебряной фольгой.





Также очень популярны в середине прошлого века были стеклянные игрушки на прищепках: новогодние свечи, фрукты, птички, фигурки людей в карнавальных костюмах. В то же время в моду вошли наборные игрушки-конструкторы из стеклянных бус (стекляруса). Чаще всего это были просто абстрактные фигуры, но и изображения реальных предметов было не редкостью: из стекляруса делали велосипеды и птичек, корзинки и сумочки, стрекозы, самолеты и спутники (во времена первых полетов в космос).





Дополняют выставку игрушек новогодние открытки. Самая старая открытка датируется 1956 годом. Более 400 штук любезно предоставил для выставки житель города Алексей Михайлович Богомолов.

Еще одним интересным дополнением станут фотографии 1970-1990х годов, на которых запечатлены новогодние утренники и дети в карнавальных костюмах.

А для любителей селфи устроена фотозона, где можно посидеть в старинном кресле, «погреться» и помечтать у камина, заглянуть в заветный новогодний сапожок.

Выставка будет работать до 15 января.

Ждем вас в гости с 8.30 до 17.00 ежедневно, кроме понедельника.

Татьяна Караевская, старший научный сотрудник Горецкого районного историко-этнографического музея