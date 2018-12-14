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«Незвычайна фантастычная каманда». «Крумкачы» выбрали новое имя для команды

15.12.2018 12:26 — Разное | Tut.by  
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Футбольный клуб «Крумкачы» определился с новым названием для команды. Менять имя «вороны» были вынуждены из-за того, что Белорусская федерация футбола не разрешила заявиться в первую лигу под вывеской НФК «Крумкачы».


Фото: krumka.by

Поэтому клуб неделю назад объявил конкурс на новое имя. Свои варианты можно было присылать на адрес info@krumka.by.

О его итогах сообщается на сайте «крумак».

Дорогие болельщики,

спасибо всем вам за присланные варианты названия клуба. За неделю мы получили около 200 писем с предложениями со всей Беларуси и других стран. Были очень интересные варианты.

Мы приняли решение остановиться на названии «Футбольны клуб НФК». Аббревиатура «НФК» расшифровывается как «Незвычайна фантастычная каманда». Процедура изменения юридического названия началась. Нам предстоит большая работа в межсезонье. Рассчитываем на вашу поддержку. Разам зможам перамагчы! — говорится в сообщении.

Напомним, что после недопуска клуба весной этого года в высшую лигу «Крумкачы» начали новую жизнь. Пианист Юрий Блинов и голкипер «воронов» Евгений Костюкевич создали юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) с отчасти знакомым названием («НФК «Крумкачы»).

Экс-босс команды Денис Шунто передал ООО права на использование названия и логотипа старых «Крумкачоў». Новая команда, которой начал руководить тренер старых «воронов» Алексей Кучук, заявилась во вторую лигу. Там без особых проблем заняла второе место и досрочно завоевала право начать следующий сезон в первой лиге.

«НФК «Крумкачы» вышли на профессиональный уровень. Чтобы получить возможность играть в первой лиге, нынешней зимой клуб должен пройти лицензирование.

Руководители «новых пернатых» начали готовиться к процедуре, но столкнулись с трудностями на самой ранней стадии. «Радыё Свабода» сообщало, что федерация футбола отказывается регистрировать «НФК «Крумкачы» в первой лиге.

Проблемы возникли из-за того, что все участники Д2 должны являться членами АБФФ. Для этого руководству клуба необходимо подать заявку на вступление и получить одобрение на ближайшей конференции федерации.

Но в АБФФ не хотят принимать заявление новых «Крумкачоў», потому что среди членов организации уже есть одни «Крумкачы» — детище Дениса Шунто.

— Среди членов ассоциации уже есть футбольный клуб с названием «Крумкачы». Соответственно, не может появиться еще одна команда с аналогичным наименованием. Поэтому мы должны обсудить вопрос с юридической службой, чтобы определиться с конечной позицией, — говорил директор департамента лицензирования АБФФ Андрей Мишаев.

Читайте также: Ярко зажгли. Чем запомнились «Крумкачы» за три шумных года в белорусском футболе

 
 
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Футбольный клуб «Крумкачы» определился с новым названием для команды. Менять имя «вороны» были вынуждены из-за того, что Белорусская федерация футбола не...
 
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