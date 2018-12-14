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«Незвычайна фантастычная каманда». «Крумкачы» выбрали новое имя для команды
Футбольный клуб «Крумкачы» определился с новым названием для команды. Менять имя «вороны» были вынуждены из-за того, что Белорусская федерация футбола
Поэтому клуб неделю назад
О его итогах сообщается на
Напомним, что после недопуска клуба весной этого года в высшую лигу «Крумкачы» начали новую жизнь. Пианист Юрий Блинов и голкипер «воронов» Евгений Костюкевич создали юридическое лицо (общество с ограниченной ответственностью) с отчасти знакомым названием («НФК «Крумкачы»).
Экс-босс команды Денис Шунто передал ООО права на использование названия и логотипа старых «Крумкачоў». Новая команда, которой начал руководить тренер старых «воронов» Алексей Кучук, заявилась во вторую лигу. Там без особых проблем
«НФК «Крумкачы» вышли на профессиональный уровень. Чтобы получить возможность играть в первой лиге, нынешней зимой клуб должен пройти лицензирование.
Руководители «новых пернатых» начали готовиться к процедуре, но столкнулись с трудностями на самой ранней стадии.
Проблемы возникли из-за того, что все участники Д2 должны являться членами АБФФ. Для этого руководству клуба необходимо подать заявку на вступление и получить одобрение на ближайшей конференции федерации.
Но в АБФФ не хотят принимать заявление новых «Крумкачоў», потому что среди членов организации уже есть одни «Крумкачы» — детище Дениса Шунто.
— Среди членов ассоциации уже есть футбольный клуб с названием «Крумкачы». Соответственно, не может появиться еще одна команда с аналогичным наименованием. Поэтому мы должны обсудить вопрос с юридической службой, чтобы определиться с конечной позицией, — говорил директор департамента лицензирования АБФФ Андрей Мишаев.
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Футбольный клуб «Крумкачы» определился с новым названием для команды. Менять имя «вороны» были вынуждены из-за того, что Белорусская федерация футбола не...
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