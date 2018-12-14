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"До конца стоять за независимость". Лукашенко провел закрытое совещание

15.12.2018 12:24 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Несколько дней назад Александр Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников.

Об сообщает издание "Наша Нива со ссылкой на "два не связанных между собой источника".

На повестке дня стоял вопрос «что делать?» в условиях давления с российской стороны.

"Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", - сообщил первый источник.

"Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на маневры нужно отвечать не совещаниями", - также сообщили нам.

"Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем", - говорят сотрудники государственных структур.

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Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников.
 
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