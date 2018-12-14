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"До конца стоять за независимость". Лукашенко провел закрытое совещание
Фото: president.gov.by
Об сообщает издание
На повестке дня стоял вопрос «что делать?» в условиях давления с российской стороны.
"Было большое совещание у президента. [На ней говорилось] до конца стоять за независимость. Все поддержали это", - сообщил первый источник.
"Некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на маневры нужно отвечать не совещаниями", - также сообщили нам.
"Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем", - говорят сотрудники государственных структур.
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Лукашенко провел закрытое совещание с участием высших чиновников.
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