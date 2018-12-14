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"Крумкачы" переименовываются в НФК — "Незвычайна фантастычную каманду"

15.12.2018 12:27 — Разное | Партизан  
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Футбольный клуб "Крумкачы" в следующем сезоне будет выступать под аббревиатурой НФК, которая расшифровывается как "Незвычайна фантастычная каманда".



Дорогие болельщики! Спасибо всем вам за присланные варианты названия клуба. За неделю мы получили около 200 писем с предложениями со всей Беларуси и других стран. Были очень интересные варианты. 

Мы приняли решение остановиться на варианте "Футбольны клуб НФК". Аббревиатура НФК расшифровывается как "Незвычайна фантастычная каманда". Процедура изменения юридического названия началась. Нам предстоит большая работа в межсезонье. Рассчитываем на вашу поддержку. Разам зможам перамагчы! — пишет твиттер "воронов".


 
 
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Футбольный клуб "Крумкачы" в следующем сезоне будет выступать под аббревиатурой НФК, которая расшифровывается как "Незвычайна фантастычная каманда".
 
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