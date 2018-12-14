"Крумкачы" переименовываются в НФК — "Незвычайна фантастычную каманду"









Дорогие болельщики! Спасибо всем вам за присланные варианты названия клуба. За неделю мы получили около 200 писем с предложениями со всей Беларуси и других стран. Были очень интересные варианты.





твиттер "воронов". Мы приняли решение остановиться на варианте "Футбольны клуб НФК". Аббревиатура НФК расшифровывается как "Незвычайна фантастычная каманда". Процедура изменения юридического названия началась. Нам предстоит большая работа в межсезонье. Рассчитываем на вашу поддержку. Разам зможам перамагчы! — пишет



