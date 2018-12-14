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Киберспорт включен в культурную программу II Европейских игр

15.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В культурной программе II Европейских игр 2019 года будут показательные выступления по киберспорту, сообщили БЕЛТА в БФК.
 
Первой дисциплиной, выбранной для показательного турнира, стал футбольный симулятор FIFA 19. 
 
Белорусская федерация киберспорта организует масштабный чемпионат с привлечением игроков именитых футбольных клубов Европы и СНГ. Детали о формате проведения, перечень клубов и другие детали прорабатываются. 
 
– Включение киберспорта в культурную программу II Европейских игр — значимое событие не только для федерации, но и для киберспорта в целом. Мы долго шли к этой цели, и ее успешное достижение лишь подтверждает значимость проделанной работы, — отметил председатель Белорусской федерации киберспорта Денис Богуш. 
 
Как отметили в федерации, это далеко не первый пример сближения традиционного спорта и киберспорта на международной спортивной арене. Во время Азиатских игр 2018 года Олимпийский совет Азии также одобрил появление киберспортивных показательных турниров League of Legends, Hearthstone, StarCraft II, Pro Evolution Soccer, Clash Royale и Arena of Valor с последующим включением в основную программу 2022 года.
 
 
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В культурной программе II Европейских игр 2019 года будут показательные выступления по киберспорту, сообщили БЕЛТА в БФК.   Первой дисциплиной, выбранной для...
 
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