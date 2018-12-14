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«Фольксваген», «Форд» и «Опель». В милиции рассказали, какие автомобили пользуются популярностью среди угонщиков

15.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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«Фольксваген», «Форд» и «Опель». В милиции рассказали, какие автомобили пользуются популярностью среди угонщиков

С начала года в Беларуси зарегистрировано более 750 угонов и краж транспорта. При этом ежегодная раскрываемость таких злодеяний в среднем составляет порядка 90%, рассказали в Главном управлении уголовного розыска МВД.

По традиции чаще всего преступные посягательства на автомобили фиксируются в столице и Минской области, а самыми спокойными остаются западные регионы страны. Наиболее криминогенными оказываются выходные дни и пятница.

Среди угонщиков популярностью пользуются автомобили «Фольксваген», «Форд» и «Опель». Значительно реже оперативникам приходилось искать похищенные «МАЗы», советские «Москвичи» и «УАЗы».

Стоит отметить, что 96% такого транспорта, белорусские сыщики находят и возвращают законным владельцам. Более того, за последние несколько лет не было ни одного потерпевшего, которому бы не вернули автомобиль, обнаруженный после угона в России.

Общего портрета угонщика не существует, заявляют в главке. Злодеем может оказаться как 14-летний школьник, так и человек в возрасте. Нередко на совершение преступления подозреваемых толкает алкогольное опьянение или небрежность автовладельцев.

Последним следует пользоваться охраняемыми стоянками или гаражами, не оставлять машину не запертой даже на несколько минут и не хранить ключ-дубликат в салоне. Избежать проблем также помогут системы сигнализации и противоугонные средства. Кроме того, отпугнуть преступников может и скрытая маркировка транспорта, а в случае угона с ее помощью автомобиль найдется быстрее.

 
 
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С начала года в Беларуси зарегистрировано более 750 угонов и краж транспорта. При этом ежегодная раскрываемость таких злодеяний в среднем составляет порядка 90%,...
 
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