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Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске

15.12.2018 16:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сказочным персонажам на выбор предложено 4 дистанции: 1,5, 5, 10 или 15 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода нипочем и даже самому юному участнику марафона – ему всего полтора года.

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске

Мы начали бежать прямо с кольцевой почти. Вот. Прибежали на регистрацию и сразу уже – на бег. Финишировали. Ура!

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске

Настроение отличное, супер. Готовы к старту. Хотели на 10, но решили на 5. Потому что полтора как-то мало.

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске

Анна Гуськова, олимпийская чемпионка по фристайлу:
Настроение просто отличное, позитивное. Сегодня такой заряд энергии, потому что большое количество людей. Очень приятно видеть, что столько людей приходит и бегают. И я, в том числе, поддерживала тут всех.

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске

На дистанции можно встретить и четвероногих друзей. Кстати, собаки также соблюдают обязательное условие – наличие костюма Санта-Клауса или другого праздничного наряда.

Массовый забег Санта-Клаусов впервые проходит в Минске

Собранные средства направят на благотворительность. Такие забеги проводятся во многих странах.
 
 
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Новости Беларуси. Сказочным персонажам на выбор предложено 4 дистанции: 1,5, 5, 10 или 15 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погода нипочем и даже...
 
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