Неуправляемый самосвал рухнул на аквапарк отеля в Ялте

В Крыму самосвал сорвался с обрыва и упал на территорию аквапарка в отеле «Ялта Интурист». Видео происшествия опубликовал местный портал «Юг-Ялта» .

Самосвал ехал по серпантину, когда у машины отказали тормоза. Неуправляемая техника проломила ограждение отеля «Ялта-Интурист» и рухнула с высоты на аквапарк. В результате падения самосвал повредил несколько водяных горок.

Издание отмечает, что в это время года аквапарк не работает, и только это позволило избежать человеческих жертв.

Водитель самосвала успел выпрыгнуть из кабины, он не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.