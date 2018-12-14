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Неуправляемый самосвал рухнул на аквапарк отеля в Ялте
В Крыму самосвал сорвался с обрыва и упал на территорию аквапарка в отеле «Ялта Интурист». Видео происшествия опубликовал местный портал
Самосвал ехал по серпантину, когда у машины отказали тормоза. Неуправляемая техника проломила ограждение отеля «Ялта-Интурист» и рухнула с высоты на аквапарк. В результате падения самосвал повредил несколько водяных горок.
Издание отмечает, что в это время года аквапарк не работает, и только это позволило избежать человеческих жертв.
Водитель самосвала успел выпрыгнуть из кабины, он не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
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В это время года аквапарк не работает, и только это позволило избежать человеческих жертв. Водителю самосвала удалось выпрыгнуть из кабины перед падением техники...
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