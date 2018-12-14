|
Владимир Рыжков: Россия не потянет захват Беларуси, мы задохнемся
Владимир Рыжков. Фото: svoboda.org
«Я думаю, надо оставить раз и навсегда мысль, если у кого-то она в голове есть, интегрировать Беларусь в состав России. Любая попытка такого дружественного (недружественного, полудружественного) захвата Беларуси чревато гигантскими внешнеполитическими, внутриполитическими, экономическими, финансовыми издержками. Нам просто это не потянуть. Я могу это подробней аргументировать. Просто поверьте на слово. Эта котлета нам не пролет в глотку, мы задохнемся», – заявил он.
К тому же, по словам Владимира Рыжкова, Беларусь никогда не согласится добровольно войти в состав России, абсолютное большинство белорусов выступают за независимость.
Рыжков считает ошибочными версию, согласно которой Владимир Путин якобы готовит поглощение Беларуси до 2024 года, чтобы иметь основания для изменения Конституции и переизбрания на новый президентский срок. Скорее всего, считает оппозиционный политик, Путин просто изменит Конституцию, позволив себе переизбираться хоть 10 раз подряд. По словам Рыжкова, это гораздо проще, чем тянуть белорусов в Россию.
11 декабря, в Москве были сорваны российско-белорусские переговоры по поводу компенсации потерь от налогового маневра и скидок на газ. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 11 декабря отказался обсуждать эти вопросы с белорусской делегацией «пока не будут приняты принципиальные решения о дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства». Через два дня, на заседании Совмина Союзного государства, премьер Дмитрий Медведев заявил, что общая политика в сфере цен и тарифов возможна лишь при условии реализации соглашения о Союзном государстве. Речь идет о создании единого эмиссионного центра, общей таможни, судов и расчетной палаты.
14 декабря Александр Лукашенко дал пресс-конференцию российским СМИ, где заявил, что Беларусь никогда не откажется от своего суверенитета. «Если нас хотят, как Жириновский предлагал, разделить на области и впихнуть в Россию – этого не будет никогда», – подчеркнул он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кремлю нужно отказаться от идеи поглощения Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)