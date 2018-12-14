Владимир Рыжков: Россия не потянет захват Беларуси, мы задохнемся



Владимир Рыжков. Фото: svoboda.org

– заявил он.К тому же, по словам, Беларусь никогда не согласится добровольно войти в состав России, абсолютное большинство белорусов выступают за независимость.Рыжков считает ошибочными версию, согласно которойякобы готовит поглощение Беларуси до 2024 года, чтобы иметь основания для изменения Конституции и переизбрания на новый президентский срок. Скорее всего, считает оппозиционный политик, Путин просто изменит Конституцию, позволив себе переизбираться хоть 10 раз подряд. По словам Рыжкова, это гораздо проще, чем тянуть белорусов в Россию.11 декабря, в Москве были сорваны российско-белорусские переговоры по поводу компенсации потерь от налогового маневра и скидок на газ. Вице-премьер РФ11 декабря отказался обсуждать эти вопросы с белорусской делегацией «пока не будут приняты принципиальные решения о дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства». Через два дня, на заседании Совмина Союзного государства, премьерзаявил, что общая политика в сфере цен и тарифов возможна лишь при условии реализации соглашения о Союзном государстве. Речь идет о создании единого эмиссионного центра, общей таможни, судов и расчетной палаты.14 декабрядал пресс-конференцию российским СМИ, где заявил, что Беларусь никогда не откажется от своего суверенитета.подчеркнул он.