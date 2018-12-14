Общественные объединения – детям. На Ивьевщине стартует марафон добра

В предновогодние дни закружила всех нас феерия красочных огней, таинственная магия волшебных превращений, чудесных сюрпризов и самых желанных подарков.

А кто больше всех мечтает о сказке? Конечно, наши дети.





О важности подарков на Новый Год для них не стоит даже говорить. Чем больше людей будут кричать «С новым годом!», тем сильнее радость отразится на детских лицах. Чем больше станет шума, тем счастливее будет ребенок. Чем больше блеска и красок, тем лучше, ведь главная целевая аудитория - такой неугомонный маленький народ. А подарки больше воспринимаются на эмоциональном уровне.

Ни болезнь, ни трудная жизненная ситуация – ничто не должно прерывать детство. Поэтому продолжением новогодней сказки, воплощением самой заветной рождественской мечты становится акция «Общественные объединения - детям», которая проходит в рамках республиканского благотворительного проекта «Наши дети».

Как только Новый год на порог - на Гродненщине стартует большой марафон добра, в который включаются такие организации, как РОО «Белая Русь», БРСМ, Белорусский союз женщин, Совет ветеранов, Белорусский фонд мира, ФПБ, Белорусский детский фонд, Белорусское общество Красного Креста.

Праздник для детей от общественных объединений Ивьевского района, который дал старт акции «Общественные объединения — детям», был организован в усадьбе Деда Зимника и Бабы Завирухи (д.Залейки) 15 декабря в 13.00.





Не могли остаться в стороне от стартового мероприятия председатель Ивьевской районной организации общественного объединения «Белая Русь» Лидия Войтеховна Носуль, председатель Ивьевской районной организации Республиканского общественного объединения «Белорусский фонд мира» Александр Александрович Романюк, председатель Ивьевского районного объединения организаций профсоюзов Анатолий Павлович Буклис, председатель Ивьевской районной организации ветеранов Иван Станиславович Жидель, первый секретарь Ивьевского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Юлия Владимировна Драбович, председатель Ивьевской районной организации «Белорусский союз женщин» Кристина Мечеславовна Трофимчик.

Для детей из детского дома семейного типа ( д.Эйгерды) придуманы ими необычные подарки.



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Гостями праздничного действа были исполняющий обязанности начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлана Вацлавовна Кишкель, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Любовь Николаевна Михновская, обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня» Людмила Ковалева.

Так как в акции будет задействовано максимальное количество детей, которые, кстати, вместе со взрослыми примут непосредственное участие в создании атмосферы праздника, все общественные объединения проведут еще собственные новогодние благотворительные утренники и вечера, обещающие быть яркими и запоминающимися.





Данное же событие - отправная точка для деятельности всех неравнодушных «финансовых доноров», ведь Новый год – время добра.

Общественные объединения района в эти праздничные дни окружат заботой в первую очередь тех детей, которые больше других нуждаются в теплоте.

«Без внимания не останется ни один ребенок»,- сказала заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Войтеховна Носуль.

Важно не только вручить детям подарки, но и уделить внимание, создать неповторимую атмосферу любимого праздника, потому что Новый год всегда ассоциируется с надеждой на лучшее.

С такой задачей безупречно справился народный театр игры «Зеленый фургон» Ивьевского районного центра культуры и досуга под руководством Натальи Владимировны Мудрик, представив юным зрителям анимационную программу «Лес полон сказочных чудес».





Заведующий сектором ремесел и традиционной культуры Ивьевского районного центра культуры и досуга Ирина Ромуальдовна Смирнова радовала ребятишек изделиями ручной работы.

Детские сердца были согреты любовью взрослых, горячим чаем с бубликами сегодня и будут согреты в последующие праздничные дни.

Какая разница, кто выступит в роли добрых волшебников — родители, учителя, воспитатели или вовсе незнакомые люди. Главное, что детские лица озарятся широкими улыбками, черно-белые зимние дни разукрасят все цвета радуги, сердца ребятишек наполнятся счастьем. Ведь другие чуткие сердца будут в эти минуты рядом биться в унисон.

Вы также в оставшиеся до Нового года считаные дни можете подключиться к этой акции, поучаствовать в марафоне добра и стать, пусть ненадолго, добрым волшебником и магом, исполнив детскую мечту. И у вас еще есть время, чтобы купить благотворительные подарки, есть еще несколько дней, чтобы успеть помочь.

И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.