Дед Мороз на квадроцикле, волшебный троллейбус и праздничная феерия: Гродно засверкал новогодними огнями

Предновогоднее представление – театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек и зажжение праздничной иллюминации на главной городской елке – подарило радость тысячам взрослых и детей.





Игровые и анимационные программы с конкурсами, подарками и музыкальными представлениями собрали горожан и гостей города на площади Советской – стартовой точке театрализованного шествия – еще задолго до начала торжественной новогодней феерии. Когда на сцену поднялись ведущие праздника, зрители были в полном сборе и готовности окунуться в сказочную атмосферу. Главного Дедушку Мороза и Снегурочку, как и положено, звали дружно на «три-четыре», а вот остальные участники костюмированного шествия выглянули только на мелодичный голос Зимушки-Зимы.





К слову, на этот раз Дед Мороз со Снегурочкой оказались прогрессивными – прошлогоднюю собачью упряжку волшебные герои сменили на квадроциклы. Но перед тем, как выдвинуться в путь, главные сказочные персонажи под громогласные аплодисменты публики зажгли наряд вечнозеленой красавицы на площади Советской тысячей ярких огней.













Затем колонна праздничного шествия выстроилась, загудела, заискрилась и уверенно двинулась в путь по улице Советской к площади Ленина. И там гродненцы и гости города, наслаждаясь согревающим кофе и глинтвейном, уже предвкушали яркое новогоднее зрелище.









Впереди праздничной колонны двигался бесконтактный троллейбус, украшенный яркой, красочной иллюминацией и новогодней инсталляцией. Кстати, инновационный общественный транспорт с увеличенным автономным ходом – новинка года не только для Гродно , но и для всей страны.













Возможность окунуться в новогоднюю сказку дарили горожанам музыкальные автомобили-инсталляции, представленные администрациями Ленинского и Октябрьского районов Гродно. Прямо на новогодней площади готова была принимать поздравительные письма и открытки «Почта Деда Мороза» – машина от унитарного предприятия «Белпочта» тоже держала стройный темп шествия.





На своих верных двухколесных «лошадях» за новогодней презентационной колонной автомобильного дома «Кардена» спешили к зажжению главной елки города участники общественного объединения велосипедистов «ВелоГродно». Сделать праздник ярче вместе с ними помогали детский танцевальный коллектив Гродненского городского центра культуры «Непоседы Денс» и духовой оркестр Гродненской капеллы «Гарадзенскiя трубы».









И, наконец, утопая в громких звуках духовых инструментов и самого шумного автомобиля гродненского клуба автозвука «Сабвуфклаб Гродно», на площади Ленина появился новогодний «внедорожный кортеж» главных хозяев праздника: ретро автомобиль символа наступающего года Желтой Свиньи и десятки Дедов Морозов и Снегурочек. Тут-то пожар восхищения разразился не на шутку. Но на вызов пылающих эмоций поспешил автомобиль пожарной аварийно-спасательной части №1 с «новогодним» ростовым огнетушителем, украшенный сотнями ярких огоньков и ставший завершающим звеном театрализованного шествия.

Со сцены Дед Мороз и Снегурочка зачитали поздравительное обращение председателя Гродненского горисполкома Мечислава Гоя к горожанам.





В уходящем году в Гродно было немало по-настоящему ярких событий, значимых достижений и позитивных изменений во всех сферах жизни. На высоком уровне прошли Республиканский фестиваль национальных культур и празднование 890-летнего юбилея любимого Гродно. Создан хороший задел на будущий год в экономике и социальной сфере. Гродненцы ждут от нового года много хорошего и готовы приложить все силы, чтобы эти ожидания оправдались.





… И вот настало время загадывать желания – под громкий счет «раз, два, три» праздничная иллюминация на главной елке Гродно зажглась.









Еще на протяжении часа в центре города не утихала музыка – артисты и коллективы Гродненского городского центра культуры приглашали горожан присоединиться к концертно-развлекательной программе «Большой хоровод», а на площади Советской продолжили выступление народные ансамбли песни «Гарадніца» и «Неман», вокальный ансамбль «Фабричный колорит».



Тамара и Александр Лашевич с дочкой Вероникой: – Новый год – это добрый волшебный праздник, повод собраться всей семьей за одним столом, встретиться с родными и друзьями, с которыми, возможно, из-за повседневной суеты не хватало времени пообщаться. Наша семья всегда с нетерпением ждет рождественских и новогодних праздников еще и потому, что в декабре день рождения нашей младшей дочушки, совсем скоро ей исполнится четыре годика. Словом, время счастья и чудес. Сегодня мы увидели, как зажигается главная городская елка, получили сладкие подарки от Деда Мороза со Снегурочкой,что очень приятно, увидели новый бесконтактный троллейбус. Такие праздники объединяют людей, и это здорово.



Юлия Жуковская с сыном Адамом: – Новый год – это теплый семейный праздник. Очень хочется дарить радость детям, которые так верят в чудеса и волшебство. Сегодня пришли посмотреть с сыном, как зажигают новогодние огни на главной городской елке, очень красочное зрелище. Но малышу больше всего понравилось, конечно, театрализованное шествие, потому что в колонне было много больших, украшенных гирляндами, машин. Для нас уже стало доброй традицией приходить сюда в канун новогодних праздников, и каждый раз организаторы предлагают что-то новое – в прошлом году была собачья упряжка с красавцами-хаски, в этом – квадроциклы и ростовой поросенок, тоже интересно.



Наталья Пантелеева с дочкой Евой: – Пришли сюда с малышкой посмотреть, в первую очередь, на шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Для дочки – это, можно сказать, первое знакомство со сказочными персонажами. А мне лично было очень интересно посмотреть на бесконтактный троллейбус, все-таки для нашего города это новинка. По-моему, поставить инновационный транспорт во главе праздничного новогоднего шествия – очень хорошая идея. Получилось символично.