На ул. Советской в пешеходной зоне существенно ограничено движение. Что происходит?

Высокий профилированный забор на Советской в городе Бресте - недалеко от памятника 1000-летию Бреста в направлении к проспекту Машерова – сильно затруднил движение пешеходов.



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Пройти можно по узкому крытому переходу вдоль домов по нечетной стороне улицы и - чуть шире – по четной стороне (магазин «Продтовары»).



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Внутри огороженного пространства можно разглядеть невысокие штабели длинных досок. Вечером 15 декабря из-за забора доносились звуки работающего электроинструмента. Явно что-то происходит.



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Но что конкретно - мы пока не знаем, возможно, в комментариях что-то подскажут те, кто "в теме". А пока просто предостережение - будьте осторожны и готовы к неожиданностям!