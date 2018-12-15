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На ул. Советской в пешеходной зоне существенно ограничено движение. Что происходит?

16.12.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Высокий профилированный забор на Советской в городе Бресте - недалеко от памятника 1000-летию Бреста в направлении к проспекту Машерова – сильно затруднил движение пешеходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61595.php

На ул. Советской в пешеходной зоне существенно ограничено движение. Что происходит?

Пройти можно по узкому крытому переходу вдоль домов по нечетной стороне улицы и - чуть шире – по четной стороне (магазин «Продтовары»).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61595.php

На ул. Советской в пешеходной зоне существенно ограничено движение. Что происходит?

Внутри огороженного пространства можно разглядеть невысокие штабели длинных досок. Вечером 15 декабря из-за забора доносились звуки работающего электроинструмента. Явно что-то происходит.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61595.php

На ул. Советской в пешеходной зоне существенно ограничено движение. Что происходит?

Но что конкретно - мы пока не знаем, возможно, в комментариях что-то подскажут те, кто "в теме". А пока просто предостережение - будьте осторожны и готовы к неожиданностям!

 
Теги: Брест
 
 
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Высокий профилированный забор на Советской в городе Бресте - недалеко от памятника 1000-летию Бреста в направлении к проспекту Машерова – сильно затруднил движение...
 
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