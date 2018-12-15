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В России белорус-дальнобойщик похитил у фирмы груз. Ему грозит до 10 лет
В отдел полиции района Бирюлево Западное в Москве обратился представитель фирмы, занимающейся производством и сбытом косметической продукции, с заявлением о том, что при перевозке товара водитель похитил косметику на сумму два миллиона сто тысяч российских рублей. Представитель фирмы рассказала, что машина была загружена товаром и отправилась в рейс, однако до конечной точки не доехала.
Полицейские быстро вычислили злоумышленника и вскоре задержали 45-летнего жителя города Гомеля Беларуси. В ходе допроса он пояснил, что успел продать товар, - сообщает "Вечерняя Москва".
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщила "ВМ" руководитель пресс-службы УВД Южного административного округа Наталья Мальцева.
К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание – до десяти лет лишения свободы.
Чтобы возвратить ущерб потерпевшей фирме, сейчас полицейские выясняют места, куда сбывал продукцию злоумышленник.
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В отдел полиции района Бирюлево Западное в Москве обратился представитель фирмы, занимающейся производством и сбытом косметической продукции, с заявлением о том,...
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