В России белорус-дальнобойщик похитил у фирмы груз. Ему грозит до 10 лет

Полицейские быстро вычислили злоумышленника и вскоре задержали 45-летнего жителя города Гомеля Беларуси. В ходе допроса он пояснил, что успел продать товар, - сообщает "Вечерняя Москва".





— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», — сообщила "ВМ" руководитель пресс-службы УВД Южного административного округа Наталья Мальцева.





К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание – до десяти лет лишения свободы.





Чтобы возвратить ущерб потерпевшей фирме, сейчас полицейские выясняют места, куда сбывал продукцию злоумышленник.



