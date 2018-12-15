Лукашенко созвал «тайное» совещание после предложений Москвы о «тотальной интеграции»









"Белсат" . Что делать в условиях давления? Пристальнее следить за информационным полем России, а также подготовить реформы, как ответ на шантаж Кремля, должны были предлагать чиновники Лукашенко на специальном совещании, передает





Некоторые специалисты советуют отечественной вертикали не паниковать преждевременно.





Политолог Валерий Карбалевич: «Я думаю, истинная цель России – это просто освободиться от нефтяного гранта или вообще от экономической поддержки Беларуси».





Накануне Лукашенко во время пресс-конференции с российскими журналистами сказал, что не продаст страну за бочку нефти, отвечая, очевидно, на недвусмысленные предложения российского премьер-министра Дмитрия Медведева еще больше интегрироваться с Россией. В Москве утверждают, что такие заявления – естественный национализм.





Политолог Андрей Суздальцев: «Он удержит власть с белорусскими националистами. Он мгновенно переобуется, он объявит, что все проблемы в стране только от России, он уже сейчас это говорит. Что Россия нарушает суверенитет Беларуси, хочет ее захватить».





Минск же хочет компенсацию за так называемый налоговый маневр: в следующем году Беларусь, по словам вице-премьера Игоря Ляшенко, рассчитывала получить от России 310-315 миллионов долларов. Правда, его российский коллега Антон Силуанов вчера заявил, что Кремль никаких обещаний союзнику не давал. Но официальный лидер требует плату: «Мы ничего лишнего не требуем. Договорились – надо выполнять. Вот и все. Если нет исполнения – нету союза».





Как почти нет и выполнения договоренностей в рамках Союзного государства: ни общего суда, ни Конституции, ни парламента, ни единой валюты . Почти за 20 лет существования такого соглашения, пожалуй, единственное, что удалось создать, это единое экономическое пространство – Евразийский экономический союз. Однако…





Политолог Валерий Карбалевич: «Проблема не в том, что будет меньше денег. Проблема в том, как на это будет реагировать белорусское общество».









Мы спросили самих белорусов: что для них важнее – потеря суверенитета и финансовая помощь от восточного союзника или все же независимость и экономические трудности?





Жители Минска:





Было бы неплохо, если бы мы были вместе с Россией».





«Беларусь всегда боролась за независимость, мы всегда были свободной страной».





«Я за суверенитет».





«Если по правде, то я 50/50».





«Я готов даже заплатить за то, чтобы суверенитет остался».





«Каждая страна должна быть самостоятельной, в состав никого входить не надо. Просто надо уметь договариваться».





В очередной раз договориться относительно газа и нефти Путин и Лукашенко попробуют уже 25-го декабря. Правда, во время вчерашней пресс-конференции глава Беларуси признался, что не уверен вообще в реальности такой встречи.



