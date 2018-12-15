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Шесть признаков того, что у вас проблемы с расходами и вы об этом даже не догадываетесь

16.12.2018 12:02 — Разное | Tut.by  
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Предприниматель Мелисса Браун, автор книги «Unf*ck Your Finances» (очень примерный перевод — «Верни в норму свои финансы») дает несколько простых советов о том, как разумнее вести свой бюджет.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вот шесть симптомов того, что у вас могут быть проблемы с тратами:

1. Желание быть не хуже других

Проблема сегодня состоит в том, что «другие» — это уже не соседи по дому, а знаменитости в соцсетях, которых вы никогда не встречали, и которые постоянно окружены модными гаджетами и вещами.

Мы живем в «культуре сравнения», постоянно сверяясь с тем, что люди демонстрируют в соцсетях. Но они не показывают нам свою настоящую жизнь. Что делать? Удаляйте из друзей, отписывайтесь от таких людей, и ищите тех, кто вдохновляет вас без бесконечных трат на то, чтобы чувствовать себя лучше.

2. Круглосуточный шопинг

Когда-то давно шопинг ограничивался временем работы магазинов — с понедельника по пятницу и, возможно, в выходные.

А что сейчас? Онлайн-шопинг позволил тратить деньги с телефона, когда вы устали смотреть сериалы вечером в пятницу. Чтобы сдерживать свою способность круглосуточно тратить деньги, установите временной диапазон, когда вы имеете право на шопинг. Это могут быть какие-то конкретные часы, выбранные так, чтобы в минуты скуки на диване перед телевизором шопинг оказался под запретом.

3. Кредиты. Много кредитов

Проблема даже не в простых кредитных картах, а в доступных потребительских кредитах и шопинге по модели «купи сейчас, плати позже». Все это позволяет делать покупки, откладывая на потом ответственность за их оплату.

Исследования показывают, что мы тратим как минимум на 10% больше, если пользуемся кредитами, потому что не воспринимаем кредитные деньги как свои. Если у вас больше одной кредитной карты, если вы не можете каждый месяц погасить задолженность по свой кредитке, или если вы вынуждены выплачивать эту задолженность из своих сбережений — примите твердое решение не пользоваться кредитами вообще. Покончите с кредитками и вернитесь к старым добрым дебетовым карточкам.

4. Парализованные выбором

В наши дни есть так много вариантов питания: быть ли веганом, вегетарианцем, выбрать высоко- или низкоуглеводную диету, есть больше или меньше жирной пищи, есть только органические продукты или вообще только фрукты, упавшие с дерева.

Стоит ли удивляться, когда выбор диеты приводит нас в замешательство? То же самое с деньгами. Бывает, что информации о том, как откладывать деньги и куда их инвестировать, так много, что хочется просто опустить руки, потому что сделать выбор слишком сложно.

Поэтому нужно вернуться к основам. Надо изучить и понять свои привычки и свои жизненные цели. Когда получится сделать это, можно переходить к выбору линии поведения.

5. Несознательное потребление

Слишком многие из нас просто плывут по течению в жизни, а потом просыпаются в один день, обычно в возрасте около 35, и спрашивают себя: «Как я, черт возьми, до этого докатился?»

Вместо этого подумайте над тем, чтобы стать сознательным потребителем и жить по своему плану. Спросите себя: «Если бы я мог спроектировать ту жизнь, которую я хочу, какой бы она была?». Затем определите, что надо сделать сегодня, чтобы претворить этот план в жизнь. Чтобы прекратить неосознанные расходы, попробуйте 30-дневное «очищение» — вы весь месяц тратите деньги только на свои базовые потребности, чтобы перезагрузить свои потребительские привычки. Это должно снова сделать вас сознательным потребителем.

6. В заложниках у зарплаты

Слишком многие из нас живут с одного источника дохода. Мы тратим всю зарплату, чтобы со дня следующей выплаты начать все заново.

Вместо этого стоит настроить свои денежные источники так, чтобы вместо «еды с большой тарелки» кормиться с нескольких маленьких. Например, можно завести несколько счетов — на повседневные расходы, на оплату счетов, на сбережения и на транжирство.

Затем нужно сделать так, чтобы зарплата автоматически распределялась по этим счетам, и только потом начать тратить деньги с «повседневного счета» на повседневные расходы. А потом подумайте, можно ли найти другие источники дохода — с подработки, частичной занятости, вкладов, инвестиций или недвижимости.

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Мелисса Браун, автор книги «Unf*ck Your Finances» дает несколько простых советов о том, как разумнее вести свой бюджет.
 
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