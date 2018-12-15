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Белорусские биатлонистки участвуют в эстафете. Онлайн гонки

16.12.2018 13:15 — Разное | Tut.by  
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В последний день второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине пройдут две эстафетные гонки. Первыми на старт выйдут женщины.


Фото: Белорусская федерация биатлона

Сборную Беларуси сегодня представят Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола и Ирина Кручинкина.

Претендентки на медали заявили следующие четверки.

Германия: Хинц, Пройсс, К. Хорхлер, Херрманн.

Франция: А. Шевалье, Симон, Эмонье, Бескон.

Италия: Виттоцци, Рунггальдье, Вирер, Санфилиппо.

Швеция: Перссон, Брорссон, Нильссон, Оберг.

Украина: Меркушина, Вит. Семеренко, Вал. Семеренко, Пидгрушная.

Россия: Павлова, Юрлова-Перхт, Васнецова, Старых.

Норвегия: Кноттен, Экхофф, Тандреволд, Ройзеланд-Олсбю.

Чехия: Пушкарчикова, Харватова, Давидова, Виткова.

Словакия: П. Фиалкова, Кузьмина, Полякова, И. Фиалкова.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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В последний день второго этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине пройдут две эстафетные гонки. Первыми на старт выйдут женщины.
 
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