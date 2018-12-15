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Президент Беларуси провел закрытое совещание за независимость
16.12.2018 14:52 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко провел совещание с высшим руководством Беларуси, посвященное «российскому давлению. На нем решили «до конца стоять за независимость».
Об этом пишет
На совещании обсуждались меры, которые необходимо предпринять «в условиях давления с российской стороны».
«Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред самой России <...>. Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — отметил белорусский лидер.
«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России, — подчеркнул он тогда. — Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны».
Кроме того, в Минске посчитали, что в 2019 году страна потеряет около 300 млн долларов при цене на нефть 70 за баррель из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли. При этом за шесть лет потери могут составить около 10 млрд, долларов, заявлял белорусский Минфин. Российский министр финансов Антон Силуанов на это ответил, что Москва не обещала выплачивать Беларуси компенсации из-за реализации налогового маневра в России, пишет
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Александр Лукашенко провел совещание с высшим руководством Беларуси, посвященное «российскому давлению. На нем решили «до конца стоять за независимость».
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