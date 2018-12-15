Президент Беларуси провел закрытое совещание за независимость





Александр Лукашенко провел совещание с высшим руководством Беларуси, посвященное «российскому давлению. На нем решили «до конца стоять за независимость».

Об этом пишет «Наша Нива». Как указывает издание со ссылкой на два источника, резонансному заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко о желании России «инкорпорировать Беларусь, предшествовало закрытое совещание высшего руководства страны.

На совещании обсуждались меры, которые необходимо предпринять «в условиях давления с российской стороны».



«Было большое совещание у президента. На нем говорилось​ до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — рассказал собеседник издания.



Кроме того, сотрудники государственных структур Беларуси рассказали, что получили поручение «пристальнее следить за информационным полем».



​Издание также приводит реплику «некоторых людей» из правительства страны, которые считают, что на налоговый маневр нужно отвечать «не совещаниями, а реформами».



Ранее, 14 декабря, на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран.

«Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред самой России <...>. Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — отметил белорусский лидер.



По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет инкорпорировать Беларусь в свой состав.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России, — подчеркнул он тогда. — Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны».

Кроме того, в Минске посчитали, что в 2019 году страна потеряет около 300 млн долларов при цене на нефть 70 за баррель из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли. При этом за шесть лет потери могут составить около 10 млрд, долларов, заявлял белорусский Минфин. Российский министр финансов Антон Силуанов на это ответил, что Москва не обещала выплачивать Беларуси компенсации из-за реализации налогового маневра в России, пишет РБК.