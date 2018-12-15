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Отец немецкого футболиста умер на стадионе во время матча сына

16.12.2018 13:55 — Разное | Партизан  
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Герберт Гентер, отец капитана немецкого клуба «Штутгарт» Кристиана Гентера, умер на стадионе во время матча с участием сына. Об этом сообщается на сайте команды.

Мужчине стало плохо во время матча Бундеслиги против «Герты», который состоялся 15 декабря. Врачи, находившиеся на стадионе «Мерседес-Бенц Арена», оказали Гентеру первую помощь, однако спасти его не удалось: мужчина умер вскоре после окончания игры. Причина смерти пока не сообщается.

«Штутгарт» одержал победу в матче со счетом 2:1. Гентер-младший провел на поле все 90 минут.

В апреле 2017 года болельщик немецкого «РБ Лейпциг» скончался во время матча Бундеслиги. Находившийся на стадионе 56-летний мужчина почувствовал недомогание перед стартовым свистком, а позднее умер от сердечного приступа в больнице.
 
 
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Герберт Гентер, отец капитана немецкого клуба «Штутгарт» Кристиана Гентера, умер на стадионе во время матча с участием сына. Об этом сообщается на сайте команды.
 
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