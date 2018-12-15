Отец немецкого футболиста умер на стадионе во время матча сына

Мужчине стало плохо во время матча Бундеслиги против «Герты», который состоялся 15 декабря. Врачи, находившиеся на стадионе «Мерседес-Бенц Арена», оказали Гентеру первую помощь, однако спасти его не удалось: мужчина умер вскоре после окончания игры. Причина смерти пока не сообщается.





«Штутгарт» одержал победу в матче со счетом 2:1. Гентер-младший провел на поле все 90 минут.





В апреле 2017 года болельщик немецкого «РБ Лейпциг» скончался во время матча Бундеслиги. Находившийся на стадионе 56-летний мужчина почувствовал недомогание перед стартовым свистком, а позднее умер от сердечного приступа в больнице.