|
В Рогачеве Свидетелей Иеговы оштрафовали за разговоры с прохожими
В Рогачеве двое Свидетелей Иеговы были оштрафованы за тое, что разговаривали о вере и предлагали религиозную литературу возле местного магазина. Об этом сообщает норвежский правозащитный портал Forum 18.
Тамара Витковская и Ольга Грапова были задержаны 24 марта. В милиции их обвинили по ст. 23.34 в несанкционированном массовом мероприятии. 16 мая женщина были оштрафованы судом Рогачевского района на 49 рублей каждая. Приговоры были обжалованы, но Гомельский областной суд 15 июня признал решения нижестоящей инстанции законными.
Между тем в Бресте 30 марта Брестский облисполком предупредил местную общину Свидетелей Иеговы о недопустимости распространения печатных религиозных материалов в неустановленных местах. В противном случае им грозит ликвидация.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Рогачеве двое Свидетелей Иеговы были оштрафованы за тое, что разговаривали о вере и предлагали религиозную литературу возле местного магазина. Об этом сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)