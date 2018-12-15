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В Рогачеве Свидетелей Иеговы оштрафовали за разговоры с прохожими

16.12.2018 13:50 — Разное | Партизан  
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В Рогачеве двое Свидетелей Иеговы были оштрафованы за тое, что разговаривали о вере и предлагали религиозную литературу возле местного магазина. Об этом сообщает норвежский правозащитный портал Forum 18.

Тамара Витковская и Ольга Грапова были задержаны 24 марта. В милиции их обвинили по ст. 23.34 в несанкционированном массовом мероприятии. 16 мая женщина были оштрафованы судом Рогачевского района на 49 рублей каждая. Приговоры были обжалованы, но Гомельский областной суд 15 июня признал решения нижестоящей инстанции законными.

Между тем в Бресте 30 марта Брестский облисполком предупредил местную общину Свидетелей Иеговы о недопустимости распространения печатных религиозных материалов в неустановленных местах. В противном случае им грозит ликвидация.
 
Теги: Брест
 
 
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В Рогачеве двое Свидетелей Иеговы были оштрафованы за тое, что разговаривали о вере и предлагали религиозную литературу возле местного магазина. Об этом сообщает...
 
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