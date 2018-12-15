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Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

16.12.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Здравствуйте! Вы становитесь победителем нашей игры…» – а далее – ушат отборнейшей «лапши». О беспроигрышных лотереях, умопомрачительных акциях, презентациях чудо-товара. Примерно таким образом современные последователи Остапа Бендера окучивают потенциальную жертву. Для достижения своих целей «комбинаторы», как правило, используют два мощнейших супероружия: телефон и интернет. СМС-рассылки, электронные письма и звонки с сообщениями о выигрыше в наше время стали довольно частым явлением.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61616.php

Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

Стоит ли верить незнакомцу на том конце провода, который сулит баснословный приз за символическую оплату его услуг, попыталась выяснить корреспондент Zarya.by 

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН…

По классике жанра всё начинается именно с него. Валерий Попов, житель Каменецкого района, был не дома, когда позвонили на мобильный, и женский голос сообщил о выигрыше карты на 385 рублей. Не поверил сначала, перезвонил. Оказалось, действительно выиграл.

– «Приз» должны были доставить наложенным платежом, а за получение посылки собеседница озвучила стоимость – 49 рублей 50 копеек, – вспоминает события того дня Валерий Николаевич. – Из разговора я понял, что этой карточкой можно рассчитываться как платежной, поэтому о расходах на ее приобретение особо не беспокоился. Но всё оказалось совсем не так. 

Оплатив в почтовом отделении пакет, мужчина поспешил домой, чтобы поскорее его вскрыть. В конверте, как и было обещано, оказались даже две пластиковые карточки. А вместе с ними – распечатка с перечнем продукции различных категорий: украшения, косметика, детские товары, наручные часы и прочее. 

Где-то «на задворках» значилась информация о том, что карту нельзя обналичить, она является подарочной, зато можно отоварить, выбрав вещи из данного каталога. При этом за упаковку, страховку и доставку посылки почтой снова предлагалось раскошелиться. В этот раз – на 31 рубль. Валерий Попов посчитал себя обманутым. 

– Я позвонил по указанному на карте номеру, спросил, почему в каталоге товары просто перечислены – ни цен, ни фотоиллюстраций, – говорит Валерий Николаевич. – Мне объяснили, что сначала нужно выбрать, а стоимость уточнят по телефону. Но разве можно покупать вслепую, если даже не знаешь, как выглядит товар? Предположим, я что-то закажу, где гарантия, что товар будет соответствовать той цене, которую за него попросит продавец? Я уже и так понял, что попал в лапы аферистов, и решил не продолжать дальнейшее общение. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61616.php

Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61616.php

Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

Ситуация, в которой оказался наш герой, надо сказать, неоднозначная. С одной стороны, вроде бы все законно: обещали карту – получил. А дальше можешь обналичить «пластик», выбрав товары из каталога. Такой сценарий развития событий тоже имеет право на существование. И, в общем-то, на вполне легальных основаниях. 

– Если эта система работает, владелец карты заказывает товар на предложенную сумму и без проблем его получает, значит, сервис ничего не нарушает, – поясняет Владимир Леоненко, председатель Брестского областного общественного объединения «Защита прав потребителей». – Если же товар не приходит или приходит некачественный, тогда уже потребитель имеет право отказаться и взыскать потраченные деньги. А пока что по факту есть карточка, которую, заметьте, никто не вынуждал приобретать, потребитель сделал это по собственному желанию, есть возможность совершить покупку на внушительную сумму. И вроде бы одна из сторон выполнила условия другой, в чем тут обман?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61616.php

Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

Разумеется, можно было бы попробовать сделать заказ, и посмотреть: а что дальше? Однако есть риск попасть на еще большие траты. Ведь 49 рублей и 50 копеек мы уже заплатили за получение карточки, 31 рубль отдадим еще за доставку посылки, если решим совершить покупку. Итого – 80,5 рубля.

Вопрос: будет ли покупка соответствовать хотя бы этой сумме? И в плане качества тоже, не хотелось бы за довольно немаленькие деньги получить пилочку и дешевую бижутерию, красная цена которой – 5 рублей. 

А, между прочим, именно с таким исходом событий столкнулись клиенты интернет-магазина некоего ООО «Эмисан», пишет finance.tut.by. Сразу несколько жителей столицы пожаловались на недобросовестную, по их мнению, торговую площадку в Генпрокуратуру и Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ. Им тоже звонили и поздравляли с выигрышем, вот только чтобы забрать вожделенный приз, нужно было заказать в магазине товар на 60 рублей.

Поверив в удачу, «счастливчики» так и делали, а когда вскрывали посылку, обнаруживали китайский ширпотреб ну никак не на потраченную сумму. После длительных разбирательств части потерпевших все же удалось взыскать свои кровно заработанные, хотя сделать это порой очень непросто. 

– Право выбора, конечно, всегда за потребителем, но наша организация рекомендует не вестись, если вам говорят, что вы что-то выиграли и за это еще нужно заплатить. Если вам все же позвонили с таким предложением, убедитесь сначала, с кем имеете дело, пользовались ли раньше услугами данного субъекта, если это лотерея, то какая? Уточните всю информацию, прежде чем что-то оплачивать, – советует Владимир Леоненко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61616.php

Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

С ним соглашается и еще один наш собеседник – начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома Андрей Ракоть. В его практике случались такие истории, когда парочка элементарных «что» да «почему» помогали от и до прояснить ситуацию.

– Обратилась женщина, ей пришло сообщение о том, что она стала победительницей розыгрыша и на ее домашний адрес отправили карточку, позволяющую в дальнейшем иметь бонусы при покупке товаров. Естественно, не во всех магазинах, а только в этом. Знаете, есть ряд таких интернет-площадок типа «магазин на диване». На карте прописан бонусный код, с помощью которого можно получить скидку, например, на 50 рублей. Владелец ресурса объясняет «победителю», что тот платит за карту, которая уже в пути, а бонусов имеете на сумму, гораздо большую, чем пришлось потратить. По-моему, достаточно честно. Продав товар со скидкой, магазины в проигрыше все равно не будут, а карточка позволит вовлечь клиента в дальнейший процесс купли-продажи товаров. Первое, что я посоветовал этой женщине, – выяснить, откуда у магазина ее персональные данные, адрес и номер телефона, почему конкретно она стала победительницей. Она уточнила и вспомнила: действительно, ранее покупала в этой компании какой-то товар и оставила свои данные. В общем, здесь не нашлось ничего криминального, имела место лишь агрессивная реклама. Но ситуации бывают разные. Для начала нужно самому разобраться, а если появились сомнения, лучше обратиться в милицию. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61616.php

Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

Поиски ответа на этот вопрос начинаем с глобальной паутины. Историй подобного толка здесь, надо сказать, хоть пруд пруди. А на одном из ресурсов Рунета про мошенничества и аферы похожая схема даже занимает почетное четвертое место в топе лучших «разводов» на деньги.

Оказывается, в соседней России такая уловка давно используется «великими комбинаторами» современности. Беларусь же пока только «перенимает» опыт. Не исключено, что в данной ситуации речь может идти о фирмах, которые работают по принципу зеркала.

А он таков: открывается фирма на территории РФ, аналогичная создается и у нас, их названия могут различаться, а могут совпадать – на усмотрение учредителей. У белорусского предприятия будут все реквизиты, кроме расчетного счета, настоящим владельцем которого считается зеркальная фирма на территории страны соседки. Когда начинает потягивать жареным, белорусская «однодневка» легко упаковывает вещи и переезжает на новое место. 

– В моей практике доводилось сталкиваться с тем, что активно продвигают продажи товаров на российских сайтах, – говорит Андрей Ракоть. – И якобы написано, что обслуживание на территории Беларуси, даже есть телефоны представителей. Но на поверку выходит: ни складов, ни офиса, ни счета – ничего. Все в России. Товар откуда-то транзитом через Беларусь доставляется в Москву, а потом обратно почему-то в Беларусь. В общем, на такие схемы тоже лучше не «клевать».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61616.php

Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

Хотелось бы надеяться, что поправки в Закон «О защите прав потребителей», которые вступят в силу 23 декабря, сделают отношения между покупателем и продавцом более надежными и добросовестными.

Ключевым моментом документа как раз станут изменения, касающиеся требований к информации о товарах и услугах. К примеру, торговые площадки, которые распространяют товар дистанционно посредством рекламы или сети интернет, обяжут в своих источниках прописывать стоимость товара шрифтом, размер которого составит не менее половины размера наибольшего шрифта, содержащегося в характеристике товара. 

А соотечественникам, которые все же дали себя уговорить телефонному собеседнику, сулящему золотые горы, хочется пожелать бдительности. Ведь не все то золото, что блестит. 

Перечень товаров, которые Zarya.by прислали после звонка в «Товары почтой»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61616.php

Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

Обратите внимание на реальную стоимость маски для лица! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61616.php

Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

 
 
Ссылка на источник 90
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«Здравствуйте! Вы становитесь победителем нашей игры…» – а далее – ушат отборнейшей «лапши». О беспроигрышных лотереях, умопомрачительных акциях, презентациях...
 
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