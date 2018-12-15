Брестчанам присылают карты на 385 рублей, за которые на почте нужно заплатить 50 рублей

«Здравствуйте! Вы становитесь победителем нашей игры…» – а далее – ушат отборнейшей «лапши». О беспроигрышных лотереях, умопомрачительных акциях, презентациях чудо-товара. Примерно таким образом современные последователи Остапа Бендера окучивают потенциальную жертву. Для достижения своих целей «комбинаторы», как правило, используют два мощнейших супероружия: телефон и интернет. СМС-рассылки, электронные письма и звонки с сообщениями о выигрыше в наше время стали довольно частым явлением.



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Стоит ли верить незнакомцу на том конце провода, который сулит баснословный приз за символическую оплату его услуг, попыталась выяснить корреспондент Zarya.by

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН…

По классике жанра всё начинается именно с него. Валерий Попов, житель Каменецкого района, был не дома, когда позвонили на мобильный, и женский голос сообщил о выигрыше карты на 385 рублей. Не поверил сначала, перезвонил. Оказалось, действительно выиграл.

– «Приз» должны были доставить наложенным платежом, а за получение посылки собеседница озвучила стоимость – 49 рублей 50 копеек, – вспоминает события того дня Валерий Николаевич. – Из разговора я понял, что этой карточкой можно рассчитываться как платежной, поэтому о расходах на ее приобретение особо не беспокоился. Но всё оказалось совсем не так.

Оплатив в почтовом отделении пакет, мужчина поспешил домой, чтобы поскорее его вскрыть. В конверте, как и было обещано, оказались даже две пластиковые карточки. А вместе с ними – распечатка с перечнем продукции различных категорий: украшения, косметика, детские товары, наручные часы и прочее.

Где-то «на задворках» значилась информация о том, что карту нельзя обналичить, она является подарочной, зато можно отоварить, выбрав вещи из данного каталога. При этом за упаковку, страховку и доставку посылки почтой снова предлагалось раскошелиться. В этот раз – на 31 рубль. Валерий Попов посчитал себя обманутым.

– Я позвонил по указанному на карте номеру, спросил, почему в каталоге товары просто перечислены – ни цен, ни фотоиллюстраций, – говорит Валерий Николаевич. – Мне объяснили, что сначала нужно выбрать, а стоимость уточнят по телефону. Но разве можно покупать вслепую, если даже не знаешь, как выглядит товар? Предположим, я что-то закажу, где гарантия, что товар будет соответствовать той цене, которую за него попросит продавец? Я уже и так понял, что попал в лапы аферистов, и решил не продолжать дальнейшее общение.



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Ситуация, в которой оказался наш герой, надо сказать, неоднозначная. С одной стороны, вроде бы все законно: обещали карту – получил. А дальше можешь обналичить «пластик», выбрав товары из каталога. Такой сценарий развития событий тоже имеет право на существование. И, в общем-то, на вполне легальных основаниях.

– Если эта система работает, владелец карты заказывает товар на предложенную сумму и без проблем его получает, значит, сервис ничего не нарушает, – поясняет Владимир Леоненко, председатель Брестского областного общественного объединения «Защита прав потребителей». – Если же товар не приходит или приходит некачественный, тогда уже потребитель имеет право отказаться и взыскать потраченные деньги. А пока что по факту есть карточка, которую, заметьте, никто не вынуждал приобретать, потребитель сделал это по собственному желанию, есть возможность совершить покупку на внушительную сумму. И вроде бы одна из сторон выполнила условия другой, в чем тут обман?



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Разумеется, можно было бы попробовать сделать заказ, и посмотреть: а что дальше? Однако есть риск попасть на еще большие траты. Ведь 49 рублей и 50 копеек мы уже заплатили за получение карточки, 31 рубль отдадим еще за доставку посылки, если решим совершить покупку. Итого – 80,5 рубля.

Вопрос: будет ли покупка соответствовать хотя бы этой сумме? И в плане качества тоже, не хотелось бы за довольно немаленькие деньги получить пилочку и дешевую бижутерию, красная цена которой – 5 рублей.

А, между прочим, именно с таким исходом событий столкнулись клиенты интернет-магазина некоего ООО «Эмисан», пишет finance.tut.by. Сразу несколько жителей столицы пожаловались на недобросовестную, по их мнению, торговую площадку в Генпрокуратуру и Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ. Им тоже звонили и поздравляли с выигрышем, вот только чтобы забрать вожделенный приз, нужно было заказать в магазине товар на 60 рублей.

Поверив в удачу, «счастливчики» так и делали, а когда вскрывали посылку, обнаруживали китайский ширпотреб ну никак не на потраченную сумму. После длительных разбирательств части потерпевших все же удалось взыскать свои кровно заработанные, хотя сделать это порой очень непросто.

– Право выбора, конечно, всегда за потребителем, но наша организация рекомендует не вестись, если вам говорят, что вы что-то выиграли и за это еще нужно заплатить. Если вам все же позвонили с таким предложением, убедитесь сначала, с кем имеете дело, пользовались ли раньше услугами данного субъекта, если это лотерея, то какая? Уточните всю информацию, прежде чем что-то оплачивать, – советует Владимир Леоненко.



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С ним соглашается и еще один наш собеседник – начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Брестского облисполкома Андрей Ракоть. В его практике случались такие истории, когда парочка элементарных «что» да «почему» помогали от и до прояснить ситуацию.

– Обратилась женщина, ей пришло сообщение о том, что она стала победительницей розыгрыша и на ее домашний адрес отправили карточку, позволяющую в дальнейшем иметь бонусы при покупке товаров. Естественно, не во всех магазинах, а только в этом. Знаете, есть ряд таких интернет-площадок типа «магазин на диване». На карте прописан бонусный код, с помощью которого можно получить скидку, например, на 50 рублей. Владелец ресурса объясняет «победителю», что тот платит за карту, которая уже в пути, а бонусов имеете на сумму, гораздо большую, чем пришлось потратить. По-моему, достаточно честно. Продав товар со скидкой, магазины в проигрыше все равно не будут, а карточка позволит вовлечь клиента в дальнейший процесс купли-продажи товаров. Первое, что я посоветовал этой женщине, – выяснить, откуда у магазина ее персональные данные, адрес и номер телефона, почему конкретно она стала победительницей. Она уточнила и вспомнила: действительно, ранее покупала в этой компании какой-то товар и оставила свои данные. В общем, здесь не нашлось ничего криминального, имела место лишь агрессивная реклама. Но ситуации бывают разные. Для начала нужно самому разобраться, а если появились сомнения, лучше обратиться в милицию.



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Поиски ответа на этот вопрос начинаем с глобальной паутины. Историй подобного толка здесь, надо сказать, хоть пруд пруди. А на одном из ресурсов Рунета про мошенничества и аферы похожая схема даже занимает почетное четвертое место в топе лучших «разводов» на деньги.

Оказывается, в соседней России такая уловка давно используется «великими комбинаторами» современности. Беларусь же пока только «перенимает» опыт. Не исключено, что в данной ситуации речь может идти о фирмах, которые работают по принципу зеркала.

А он таков: открывается фирма на территории РФ, аналогичная создается и у нас, их названия могут различаться, а могут совпадать – на усмотрение учредителей. У белорусского предприятия будут все реквизиты, кроме расчетного счета, настоящим владельцем которого считается зеркальная фирма на территории страны соседки. Когда начинает потягивать жареным, белорусская «однодневка» легко упаковывает вещи и переезжает на новое место.

– В моей практике доводилось сталкиваться с тем, что активно продвигают продажи товаров на российских сайтах, – говорит Андрей Ракоть. – И якобы написано, что обслуживание на территории Беларуси, даже есть телефоны представителей. Но на поверку выходит: ни складов, ни офиса, ни счета – ничего. Все в России. Товар откуда-то транзитом через Беларусь доставляется в Москву, а потом обратно почему-то в Беларусь. В общем, на такие схемы тоже лучше не «клевать».



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Хотелось бы надеяться, что поправки в Закон «О защите прав потребителей», которые вступят в силу 23 декабря, сделают отношения между покупателем и продавцом более надежными и добросовестными.

Ключевым моментом документа как раз станут изменения, касающиеся требований к информации о товарах и услугах. К примеру, торговые площадки, которые распространяют товар дистанционно посредством рекламы или сети интернет, обяжут в своих источниках прописывать стоимость товара шрифтом, размер которого составит не менее половины размера наибольшего шрифта, содержащегося в характеристике товара.

А соотечественникам, которые все же дали себя уговорить телефонному собеседнику, сулящему золотые горы, хочется пожелать бдительности. Ведь не все то золото, что блестит.

Перечень товаров, которые Zarya.by прислали после звонка в «Товары почтой»



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Обратите внимание на реальную стоимость маски для лица!



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