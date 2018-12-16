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Сладкая Эйфелева башня: исторический музей Минска стал царством шоколада
17.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В царство шоколада в преддверии праздников превратился Исторический музей Минска. Жителям представили съедобные экспонаты. Животные, фрукты, одежда и даже мебель – сладкие на вкус, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Турнир по шахматам и шашкам, все фигуры сделаны из шоколада. Участники – спортсмены республиканского центра олимпийской подготовки. Многие не раз участвовали в крупных соревнованиях, но сейчас сосредоточиться им мешает аромат.
«Так вкусно пахнет, кусочек хочется попробовать», – сказал участник шахматно-шашечного турнира Слава Шило.
Две с половиной тонны шоколада и четыре месяца работы. Национальный исторический музей стал похож на
«Смотришь на отдельные фрагменты и кажется, что они настоящие. Даже башня: сколько же нужно труда, сколько сил, сколько шоколада, чтобы сделать все вот это», – отметил посетитель выставки Артем Стрибук.
Большинство экспонатов сделаны из молочного шоколада: горькому сложнее придать нужную форму. К Новому году для посетителей здесь подготовят еще один сюрприз.
В Минске шоколадные экспонаты можно будет увидеть до восьмого января. Затем они отправятся в Пекин, Токио и Сеул. Выставка уже побывала в 20 городах мира. Ее посетили больше миллиона человек.
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Две с половиной тонны шоколада и четыре месяца работы. Национальный исторический музей стал похож на большую кондитерскую.
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