«Она любуется сединой в волосах и твоим аккуратным брюшком». Мужчина о прелестях романа с молоденькой

Наш колумнист Александр Зантович, памятуя о том, что он человек женатый, аккуратно рассуждает о том, к чему приводят романы с молоденькими.

Отучившись в вузе, я потом еще много лет заезжал туда поиграть в баскетбол. И вот удивительное дело: каждый год девушки становились красивее. Долго не мог найти объяснение этому феномену, а потом понял. Это же как в том анекдоте: «Жены, увы, стареют, а студентки третьего курса — никогда».

Сейчас, когда борода моя седа, вообще бы потерялся в этом цветнике. Ибо юные девы прелестны, факт!

Есть у них такое приятное свойство, как молодость. От этого многие их места упруги, гравитацией не испорчены, кожа нежна, губы алы. С очарованием молодости решительно невозможно бороться. Да и желания, честно говоря, никакого. Мужчины на эти прелести вполне себе падки, спроси любого, когда его жены рядом нет.

Приятно бывает, знаете ли, подумать пасмурным днем о том, что хорошо было бы с молоденькой, как говорится, замутить. Как заглядывает она тебе в глаза. Как восхищается полетом твоих мыслей: «Боже, ты такой начитанный, такой умный!». Как любуется сединой в волосах и твоим аккуратным брюшком.



kinopoisk.ru / кадр из фильма «Рассказы» носит иллюстративный характер

Ну можно же помечтать!

Конечно можно. Но боже тебя упаси двинуться дальше этих старческих эротических грез.

Потому что с молодыми девушками будет сложно.

Я даже не буду упоминать о том, что со стороны ваш союз выглядит, мягко говоря, неприглядно (хотя, кажется, упомянул). Даже талантливый умница Вуди Аллен рядом со своей юной женой выглядит совершенно неуместно.

Понимаете, пары, где мужчина сильно старше девушки, выглядят отвратительно. Ладно, если они мирно ужинают в кафе или прогуливаются по парку (она поддерживает его, чтоб не упал). Или тихонько проводят время дома, не привлекая внимания общественности. Но так бывает не всегда.

Потому что они же активные! Дома сидеть им скучно. Они постоянно хотят куда-нибудь: то в клуб, то на дискотеку, то на день рождения подружки, то с парашютом прыгать. И если в общественных местах тебе попроще — всего-то выдержать десяток осуждающих взглядов незнакомых людей! То среди подруг, которые все ей ровесницы, да с парнями того же возраста, ты будешь смотреться идиот идиотом. Впрочем, как и выплясывая на танцполе и во многих прочих публичных местах.



kinopoisk.ru / кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» носит иллюстративный характер

Второй нюанс — хочешь не хочешь, а с девушкой о чем-то придется говорить. А о чем? Новое поколение воспитано смартфонами и стриминговым видео. Они хотят от жизни все и желательно сразу. Нет времени на такую фигню, как читать. И я даже не говорю о Достоевском или, скажем, Пелевине. Она даже Коэльо не читала, цитаты из которого так любит выкладывать себе на стену. Да что там книги, она даже такие статьи, как эта, не читает дальше заголовка и картинок.

Юная особа живет в социальных сетях. Фейсбук считается устаревшим. "ВКонтактике" — по сути, тоже. Нужны варианты с минимумом текста или даже полным его отсутствием, вроде снэпчата. Фото, сторис — вот ее язык общения с миром. От этого появляется определенная нервозность, если рядом нет точки с бесплатным вайфаем. Нет смысла ходить в тренажерку, если не сделать селфи в зеркале в профиль, втянув живот. Еду, которой не поделился с фолловерами, вообще есть грешно.

От постоянного присутствия в Сети она становится падкой на всякие инста-тренды вроде розовой гималайской соли. Которая, кстати, ничем не лучше обычной, да и не гималайская она, а пакистанская вообще.

И музыка. Тоже будет что-то из раскрученного, из популярного, что-то из Егора Крида или Монеточки. И даже из творчества этих артистов она будет слушать только те композиции, на которые есть клипы в ютьюбе.

В общем, будет полное культурное несовпадение.



kinopoisk.ru / кадр из фильма «Рассказы» носит иллюстративный характер

А еще молодые девы раздражающе свободны. Дело в том, что они родились поздно. Они не застали Союз Советских Социалистических Республик. Они не ходили в детсад в одинаковых сандаликах и платьицах, не заходили в здание школы колонной по двое, не знали дефицита и карточной системы, не понимают как это — есть курицу по праздникам.

Им кажется, что в жизни возможно все, причем по большей части без особого труда. А если что-то не нравится — можно легко изменить. Бесполезно им объяснять про обязательства, ответственность и планы на год. У них все еще впереди, а значит, можно пробовать новое, бросать, пробовать что-то еще… Они легки и беззаботны, как бабочки.

В этом нет ничего плохого. Так и должно быть. Просто такой взгляд на вещи будет сильно диссонировать с твоим.

В общем, понятийные пласты, в которых существуешь ты и молодежь, совершенно разные. Невозможно объяснить ей прелести старых советских фильмов, почему интересны AC/DC и Pink Floyd или чем отзывается в душе ранний Михалок. Они не поймут, зачем читать толстые книги, в чем прелесть выходных на забытых Богом озерах, где не только нет вайфая, а вообще Сети нет. Сложно объяснить, почему иногда надо думать, разбираться и копать вглубь, а не принимать на веру все, что пишут в интернете.

То есть, если рассматривать вопрос всерьез, а не как мимолетное увлечение, то будет сложновато.



Кадр из фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» носит иллюстративный характер

А самое интересное — зачем это все. Или, скорее, почему. Да, юные девы прелестны: диктат молодости всегда был и, боюсь, всегда будет. Маркетологи мира нам никогда не позволят быть довольными своей внешностью и своим возрастом. А то перестанут продаваться косметика, услуги пластических хирургов и моя любимая мицеллярная вода (придумают же такую чушь!). Поэтому мы, конечно, будем продолжать любоваться гибкими и стройными ланями, что скачут вокруг, причмокивать им вслед.

Но зачем зрелому мужчине такая женщина?

Мне кажется, затем, что она не видела его молодым. Когда он сам был легким и стройным, но также и поверхностным, глуповатым, неопытным юнцом с прыщами, кадыком и смутными перспективами. Не знает она, как он клянчил у родителей деньги на дискотеку, как напивался во дворе с такими же зелеными друзьями, как угловато общался с женским полом и не умел открыть бутылку вина.

Ей достается сразу готовый мужик. Матерый, опытный, знающий, состоятельный. Он так выгодно отличается от ее сверстников, даже ничего не делая. Просто потому что он такой.

И для мужчины это очень удобно. Тебя уважают, тебя ценят, тобой восхищаются. Девочку можно обрадовать какой-то безделицей вроде новой блузки, мудрого совета или билетов на концерт какого-нибудь рэпера.

«Ой, какая у тебя классная машина! А ты правда начальник?». Приятно? Конечно!

То есть роман с молоденькой — это читинг такой. Когда ты устал слушать упреки от своей женщины, когда тебя недостаточно хвалили, когда чувствуешь недовольство своей персоной и срочно нужны доказательства того, что ты — еще ого-го! Очень примитивный способ поднять самооценку — поменять спутницу на юную, что будет хлопать глазками и слушать тебя, открыв свой прелестный ротик.

Так, конечно, приятнее и проще! Гораздо проще, чем работать над собой, расти над собой, работать над отношениями со своей женщиной, которая тебя знает как облупленного, потому что видела тебя до всего этого лоска.

Но мне кажется, выбирая между простым путем и сложным, именно здесь нужно выбирать сложный. Только так будет настоящая близость и взаимопонимание. Только так будет о чем поговорить, погрустить и посмеяться. Только так будут понятны обоим намеки, контексты цитат, фрагменты старых анекдотов — все эти полутона интеллектуального общения. Только так будет совпадение темпераментов, ориентиров, целей и путей, к ним ведущих.

А нимфы — пусть себе ходят вокруг! У них будет свое, другое, им понятное счастье. Пусть ходят, посмотреть-то приятно!