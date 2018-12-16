2 января — на работу, майских каникул не будет. Как будем работать в 2019 году





Правительство приняло решение о переносе рабочих дней в следующем году, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты .

Перенос рабочих дней в 2019 году утвержден постановлением Совета министров от 15 декабря 2018 года № 906, сообщает ведомство

Рабочие дни в 2019 году переносятся:

В соответствии с постановлением рабочие дни в 2019 году переносятся:

6 мая (понедельник) — на субботу 4 мая.

8 мая (среда) — на субботу 11 мая. При этом днями отдыха будут 5, 6, 7, 8, 9 мая 2019 года — 5 дней;

8 ноября (пятница) — на субботу 16 ноября. При этом днями отдыха будут 7 (День Октябрьской революции), 8, 9, 10 ноября — 4 дня.

Сперва, напомним, пресс-служба Минтруда сообщила другие даты переносов, по которым 8 мая был единственным рабочим днем на неделе с 6 по 12 мая. По новой версии графика, опубликованнйо на сайте, рабочими будут 10 и 11 мая, пятница и суббота.

Напомним, министр экономики Дмитрий Крутой в эфире «Беларусь 1» говорил, что, с экономической точки зрения, работать лишь один день в неделю большого смысла не имеет. Поэтому, правительство и рассматривало возможность объявления «выходной» недели с 6 по 12 мая.

Кроме того, 2 января в 2019 году будет рабочим днем, сообщает TUT.BY .

Всего же в новом году у белорусов длинные выходные будут четыре раза. Кроме майской пятидневки на Радуницу (7 мая) и День Победы каникул отдыхать будем на 7 ноября — четыре дня подряд. И по три — на православное Рождество, 8 Марта.

Вместе с тем организациям, с учетом специфики производства (работы), предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня, напоминает ведомство.