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Тепло праздников для тех, кому нелегко

17.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
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Рождество и Новый год – праздники семейные, праздники волшебные, праздники тепла и сердечности. И их одинаково с нетерпением ждут и дети, и взрослые.

Тепло праздников для тех, кому нелегко

Христианские традиции и заповеди всегда предписывали людям в такие дни и минуты делиться теплом, помогать душевно и материально тем, кому нелегко в этой жизни, кто одинок и немощен, кому не на кого надеяться в ожидании Рождественской и Новогодней радости.

Уже не первый  год христианские традиции стали программой действий районных властей, руководителей служб, ведомств, организаций и учреждений которые спешат поделиться душевным теплом и милосердием, участвуют в республиканской акции «Наши дети», а также в других предпраздничных мероприятиях.

Начался цикл «Рождественских встреч», которые традиционно проводит  Ивьевский территориальный центр социального облуживания населения по инициативе  его директора, председателя районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Кристины Мечиславовны Трофимчик.

Тепло праздников для тех, кому нелегко

Тепло праздников для тех, кому нелегко

Первая из встреч состоялась с участием заместителя председателя Ивьевского районного исполнительного комитета по экономике Инны Васильевны Тарасовой в Лукашинском отделении круглосуточного пребывания для инвалидов и пожилых граждан.

Программу  праздничной встречи подготовили участники дневного пребывания для пожилых граждан Ивьевского ТЦСОН во главе с заведующей Марией Николаевной Васюкевич.

Подарки, сувениры, гостинцы, сладости, концерт от подопечных дневного отделения пребывания пожилых граждан ТЦСОН и волонтеров этого отделения, приход Деда Мороза и Снегурочки, а также новогодние концертные номера ребят  из Ивьевской средней школы стали  настоящим подарком к предстоящим праздникам.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Рождество и Новый год – праздники семейные, праздники волшебные, праздники тепла и сердечности. И их одинаково с нетерпением ждут и дети, и взрослые. ...
 
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