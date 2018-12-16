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Пионеры Случчины сыграли в квиз

17.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Пионеры Случчины сыграли в квиз

«Пионерский квиз» впервые прошел на Слутчине. На районном этапе соревнований интуицию и смекалку проверили ребята из 16 учреждений образования региона, пишет МЛЫН.BY.

Районный этап республиканского пионерского квиза прошел на базе ГУО «Ясли-сад №5 г. Слуцка».

— Игра «Пионерский квиз» проходит на Слутчине впервые. Участие приняли 16 команд из 16 учреждений города и района. В каждой команде — 6 представителей пионерских дружин учреждений образования, — рассказала заместитель директора ГУО «Слуцкий центр детского творчества» Алена Коледа.

Ребятам предлагалась отвечать на вопросы в шести турах. Нужно было проявить интуицию, решить ребусы, продемонстрировать знания о белорусской продукции, детском «Евровидении-2018», пионерском движении, социальной рекламе. Также ребята участвовали в риск-туре. Требовалось проявить не только эрудицию, но и внимательность — часто ответы содержались в самом вопросе.

Пионеры Случчины сыграли в квиз

— Мне очень понравилось играть в команде, обсуждать с друзьями вопросы и искать ответы. Больше всего привлек тур про «Евровидение». Я смотрел конкурс и, конечно, болел за Беларусь, — поделился участник команды «Интеллектуально заразные» ГУО «Средняя школа №8 г. Слуцка» Даниил Соболев.

Особенно порадовало ребят количество игроков.

— Чем больше участников, тем интереснее соревноваться. На мой взгляд, эта игра развивает смекалку, помогает получить важные знания в интересной форме, — рассказала капитан команды «Мыслители» ГУО «Средняя школа № 12 г. Слуцка Виктория Бич. — Больше всего понравились туры про пионерию и «Евровидение-2018».

Пионеры Случчины сыграли в квиз

Риск-тур был завершающим этапом состязаний. Здесь за неправильный ответ или его отсутствие высчитывали баллы. Именно этот этап перекроил все результаты.

— Среди вопросов были и легкие, и тяжелые. По ответам ребят было видно, что в каких-то темах они очень хорошо ориентируются, какие-то для них абсолютно новые, — рассказала член счетной комиссии Анна Николаевна Сытько.

Пионеры Случчины сыграли в квиз

По результатам всех шести туров вышли в финал команды гимназии №2, СШ №5 и СШ №13 города Слуцка. Они представят регион на областном этапе состязаний. На втором месте команда Гацуковской средней школы, на третьем — ребята из УО «Подлесский УПК «Ясли-сад-средняя школа» и СШ №12 Слуцка.

Пионеры Случчины сыграли в квиз

Екатерина Никитина

 
 
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«Пионерский квиз» впервые прошел на Слутчине. На районном этапе соревнований интуицию и смекалку проверили ребята из 16 учреждений образования региона.
 
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