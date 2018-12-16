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Пулккинен готов играть, Буйницкий заболел. Обстановка в минском «Динамо» перед дерби с Ригой

17.12.2018 19:21 — Разное | Tut.by  
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Пресс-служба минского «Динамо» рассказала о кадровой ситуации в стане «зубров» перед дерби с рижскими одноклубниками, которое пройдет 18 декабря на льду «Минск-Арены» и начнется в 19.30. Это будет первое белорусско-латвийское дерби в нынешнем сезоне.


Теему Пулккинен. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Пока Андрей Сидоренко был занят работой в национальной команде Беларуси, «зубры» тренировались в Минске под руководством Андрея Ковалева, Виталия Коваля и Даниэля Корсо. Вместе с Сидоренко на турнире в Норвегии выступали шесть представителей «Динамо»: Михаил Карнаухов, Кирилл Готовец, Даниил Бокун, Артур Гаврус, Максим Парфеевец и Илья Литвинов. Их освободили сегодня от ледовой части тренировки. Не было на ней и лучшего нападающего молодежного чемпионата мира Ивана Дроздова, а также тренера Дмитрия Кравченко. После длительного возвращения в Беларусь из немецкого Фюссена они получили небольшую передышку.

К сожалению, приболел Дмитрий Буйницкий. Участие форварда в завтрашнем матче под вопросом. А ведь в последних семи встречах Буйницкий забросил четыре шайбы…

Командирован в солигорский «Шахтер» защитник Даниил Бокун. В фарм-клуб после драфта отказов был отправлен и Денис Казионов.

Зато полноценно работает в общей группе и намерен помочь партнерам Теему Пулккинен. Финский бомбардир не выходил на лед в официальном матче с 6 ноября, и с тех пор в СМИ неоднократно появлялась информация о его вероятном обмене в другую команду.

Басков: Минское «Динамо» само не понимает, что происходит с Пулккиненом

О том, с каким настроением «зубры» готовятся к динамовскому дерби, рассказал главный тренер Андрей Сидоренко.


Фото: hcdinamo.by

— Настроение неплохое, потренировались с удовольствием. Матч покажет, как ребята потрудились в паузе. Работали над завершением, ведением силовой борьбы. Хотим добавить нашей игре агрессии.

— Что думаете о рижском «Динамо»?

— Живая команда, неуступчивая, с характером. «Кусачая» и по-спортивному злая. Предстоит много единоборств. Матч наверняка пройдет на высоких скоростях.

— Ждете, что «Динамо» прорвет, как и сборную в последнем матче?

— Прежде всего рассчитываем улучшить командные действия. Хватит уже отдавать очки там, где должны побеждать! У ребят должно проснуться самолюбие!

— Почему Гаврус набирает очки в сборной, а в «Динамо» пока не может полностью раскрыться?

— Думаю, Артур еще не до конца адаптировался к требованиям КХЛ. В сборной Гаврус выглядел неплохо: старался, использовал свои скоростные качества и держал в напряжении оборону соперников, — сказал Андрей Сидоренко.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба минского «Динамо» рассказала о кадровой ситуации в стане «зубров» перед дерби с рижскими одноклубниками, которое пройдет 18 декабря на льду...
 
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