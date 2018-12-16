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339 селфи на фоне достопримечательностей страны: названы победители конкурса «Познай Беларусь»
Новости Беларуси. 17 декабря в Минске назвали победителей конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из главных номинаций «Я познаю Беларусь» собрала более 30 путешественников со всей страны. Лучшим стал Алексей Драпеза, который разместил в сети именно столько фотографий с хэштегом конкурса. Всего же были названы победители в 9 номинациях.
Организаторы конкурса отметили, что с каждым годом интерес к нему растет. Заявок на подано более 300 – это на треть больше, чем год назад. При этом потенциал всей туристической отрасли страны далеко еще не исчерпан.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Конкурс «Познай Беларусь» – главное туристическое событие года. Основная цель – поощрить высокие достижения в белорусском туризме.
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Новости Беларуси. 17 декабря в Минске назвали победителей конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из главных номинаций «Я...
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