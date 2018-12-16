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339 селфи на фоне достопримечательностей страны: названы победители конкурса «Познай Беларусь»

17.12.2018 23:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 17 декабря в Минске назвали победителей конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

339 селфи на фоне достопримечательностей страны: названы победители конкурса «Познай Беларусь»

Одна из главных номинаций «Я познаю Беларусь» собрала более 30 путешественников со всей страны. Лучшим стал Алексей Драпеза, который разместил в сети именно столько фотографий с хэштегом конкурса. Всего же были названы победители в 9 номинациях.

Организаторы конкурса отметили, что с каждым годом интерес к нему растет. Заявок на подано более 300 – это на треть больше, чем год назад. При этом потенциал всей туристической отрасли страны далеко еще не исчерпан.

339 селфи на фоне достопримечательностей страны: названы победители конкурса «Познай Беларусь»

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Во всех сферах туризма надо подбавлять. И агротуризм, и промышленный туризм, и медицинский туризм, и спортивный туризм. Везде, во всех направлениях поле непаханое. Если у нас, как мы уже говорили, ВВП от туризма 10,8 %, то у нас – 1,8 %, в десять раз меньше. То есть у нас поле деятельности очень большое.

Конкурс «Познай Беларусь» – главное туристическое событие года. Основная цель – поощрить высокие достижения в белорусском туризме.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 декабря в Минске назвали победителей конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из главных номинаций «Я...
 
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