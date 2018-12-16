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Обрушение кровли завода в подмосковном Дзержинске попало на видео
Новости России. Следователи допрашивают сотрудников и руководство компании, которая ремонтировала крышу завода в Дзержинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выяснилось, что строители не предупредили надзорные органы Московской области, что собираются проводить какие-либо работы. Правоохранители изъяли документы и видеозаписи с камер наблюдения.
Напоминаем: днем в Подмосковье обрушилась кровля производственного здания. В результате ЧП погибли три человека. Шесть пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
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Новости России. Следователи допрашивают сотрудников и руководство компании, которая ремонтировала крышу завода в Дзержинском, сообщили в программе Новости «24...
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