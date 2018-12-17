В Жлобине пройдет областной турнир по плаванию

В Жлобине 18 - 20 декабря в Центре олимпийского резерва пройдет открытый областной турнир по плаванию на призы управления спорта и туризма Гомельского облисполкома.

За его награды будут бороться около 120 пловцов из различных уголоков Беларуси. В течение трех дней спортсмены будут соревноваться в заплывах на дистанции от 50 м до 400 м. Турнир, который проводится уже девятый раз, организует управление спорта и туризма облисполкома при поддержке областного отделения ОО "Белорусская федерация плавания".

Подготовила Людмила КРИЧКО.

Снимок из фотоархива "Новага дня"

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