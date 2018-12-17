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В Жлобине пройдет областной турнир по плаванию
18.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Жлобине 18 - 20 декабря в Центре олимпийского резерва пройдет открытый областной турнир по плаванию на призы управления спорта и туризма Гомельского облисполкома.
За его награды будут бороться около 120 пловцов из различных уголоков Беларуси. В течение трех дней спортсмены будут соревноваться в заплывах на дистанции от 50 м до 400 м. Турнир, который проводится уже девятый раз, организует управление спорта и туризма облисполкома при поддержке областного отделения ОО "Белорусская федерация плавания".
Подготовила Людмила КРИЧКО.
Снимок из фотоархива "Новага дня"
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В Жлобине 18 - 20 декабря в Центре олимпийского резерва пройдет открытый областной турнир по плаванию на призы управления спорта и туризма Гомельского...
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