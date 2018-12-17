|
Служба будет трудной, но интересной!
18.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Марьиной Горке у памятника партизанам, подпольщикам и воинам Советской Армии торжественную клятву на верность белорусскому народу произнесло более трехсот новобранцев в/ч 89417 сил специальных операций Вооруженных Сил.
С этим знаменательным в жизни молодых солдат событием поздравили заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил по идеологической работе, начальник отдела полковник Сергей Андреев, ветеран Великой Отечественной войны, почетный солдат в/ч 89417 полковник в отставке Геннадий Юшкевич, представители местных органов власти и духовенства.
– Вы произнесли слова священной клятвы. С этого дня, на ваши плечи ложится огромная ответственность за обеспечение мира и мирного труда наших граждан, – отметил в своем выступлении полковник Сергей Андреев.
В тот день, среди сотен новобранцев, принявших Военную присягу, был и рядовой Антон Ярмош. С гордостью наблюдали за сыном его отец капитан запаса Александр Ярмош и мама Людмила Ярмош, а так же большая группа поддержки в лице друзей Антона. Все они приехали на присягу в Марьину Горку из Жлобина.
– Наш сын сделал свой выбор самостоятельно и осознанно, – поделился отец солдата. – Антон стремился исполнить свой гражданский долг – и был счастлив, когда узнал, что служить он будет в спецназе. Мы уверенны в своем сыне: не подведет ни нас, ни армию. Никто не говорит, что будет легко. Но мужчина обязан взрослеть и добиваться чего-то в жизни.
Сам рядовой Ярмош признался, что с детства мечтал о службе в спецназе:
– Настроение бодрое, – вступил в беседу рядовой Ярмош. – Горжусь тем, что сегодня нахожусь в дружном армейском строю. Думаю, служба будет интересной и захватывающей ведь спецназ это – сила!
Отныне эти бравые парни, принявшие Военную присягу, – полноправные члены армейского спецназа. Впереди у них – непростые, но интересные будни. Интенсивная боевая подготовка, полевые выходы, прыжки с парашютом... Пожелаем им удачи в освоении военной науки.
Кирилл Артемов,
специальный корреспондент ВИА "Ваяр".
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Марьиной Горке у памятника партизанам, подпольщикам и воинам Советской Армии торжественную клятву на верность белорусскому народу произнесло более...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)