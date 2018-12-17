Областной этап республиканского конкурса научных биолого-экологических работ

Декабрь-январь – традиционное время, когда во всех областях Беларуси проходит отборочный этап республиканского конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи. В нем могут принять участие ребята в возрасте от 14 до 17 лет.
Цель конкурса: развитие научно-исследовательской деятельности как эффективного средства повышения качества образования и всестороннего развития личности учащихся.
Один автор выполняет одну работу. Каждая работа может быть представлена только в одной из 8 научных секций:
«Экология растений и биоиндикация»;
«Экология животных»;
«Экология урбанизированных территорий и ресурсосбережение»;
«Вода и водные экосистемы»;
«Экспериментальная биология: лабораторный эксперимент»;
«Экспериментальная биология: нано- и биотехнологии»;
«Экспериментальная биология: полевой эксперимент и современные агротехнологии»;
«Окружающая среда и экосистемы» (защита работ на английском языке).
Для участия в конкурсе необходимо до 27 декабря 2018 года предоставить в методический отдел эколого-краеведческой работы Минского областного института развития образования (кабинет 307) заявку на участие и конкурсную работу.
Очная защита отобранных работ пройдет с 10.00 9 января 2019 года по адресу: г. Минск, ул. Серова, 18, УО «Минский государственный областной лицей».