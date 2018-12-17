Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС.

3 декабря в нашей стране отмечается День инвалидов! Хотя слово «инвалид» уже давно заменили на «человек с ограниченными возможностями». Основной целью этого праздника как раз является защита прав таких людей, расширение их возможностей участия в жизни общества.

Накануне и в этот важный день в Солигорске проходят мероприятия, которые обязан посетить каждый неравнодушный. Приглашаем всех!



АНОНС!!! Мероприятия ко дню инвалидов Республики Беларусь.



1 декабря с 10.00 до 17.00 — Посещение экспозиции в краеведческом музее.



2 декабря в 11.50 — Киносеанс в кинотеатре «Зорка Венера» — семейный фантастический фильм «Чародейка» (возраст 12+).



3 декабря в 17.00 — во Дворце культуры г.Солигорска состоится благотворительный концерт «Мы дарим Вам тепло своих сердец…». Театральный зал (вход бесплатный).

