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Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС.

18.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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30 ноября 2018 21:29 1515

Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

3 декабря в нашей стране отмечается День инвалидов! Хотя слово «инвалид» уже давно заменили на «человек с ограниченными возможностями». Основной целью этого праздника как раз является защита прав таких людей, расширение их возможностей участия в жизни общества.

Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС.

Накануне и в этот важный день в Солигорске проходят мероприятия, которые обязан посетить каждый неравнодушный. Приглашаем всех!

АНОНС!!! Мероприятия ко дню инвалидов Республики Беларусь.

1 декабря с 10.00 до 17.00 — Посещение экспозиции в краеведческом музее.

2 декабря в 11.50 — Киносеанс в кинотеатре «Зорка Венера» — семейный фантастический фильм «Чародейка» (возраст 12+).

3 декабря в 17.00 — во Дворце культуры г.Солигорска состоится благотворительный концерт «Мы дарим Вам тепло своих сердец…». Театральный зал (вход бесплатный).

Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС.
Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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30 ноября 2018 21:29 1515 Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС. ...
 
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