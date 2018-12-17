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Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС.
18.12.2018 — Разное | Soligorsk News
30 ноября 2018 21:29 1515
Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС.
3 декабря в нашей стране отмечается День инвалидов! Хотя слово «инвалид» уже давно заменили на «человек с ограниченными возможностями». Основной целью этого праздника как раз является защита прав таких людей, расширение их возможностей участия в жизни общества.
Накануне и в этот важный день в Солигорске проходят мероприятия, которые обязан посетить каждый неравнодушный. Приглашаем всех!
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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30 ноября 2018 21:29 1515 Мероприятия ко Дню инвалидов РБ в Солигорске. АНОНС. ...
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