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В Пружанском районе охотники и рыбаки помогли лосю выбраться на берег

18.12.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Пружанском районе охотники и рыбаки спасли лося, который не мог передвигаться по замерзшему озеру, сообщил БЕЛТА главный охотовед районного подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов Дмитрий Прокопчик.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61694.php

В Пружанском районе охотники и рыбаки помогли лосю выбраться на берег

В западню животное попало на озере Паперня недалеко от Ружан. Спасаясь от охотничьих собак, лосиха выбежала из леса на скованное льдом озеро. Примерно в 30-40 м от берега на скользком покрытии она потеряла координацию и больше не смогла передвигаться. Рыбачившие на противоположной стороне водоема мужчины поняли, что самостоятельно зверь не выберется. О случившемся они сообщили специалистам БООР. Прибывшие на место охотники с помощью тросов вытащили обессиленную лосиху на берег.

"Спасали ее восемь человек. Вовремя успели, потому что лед вскоре мог растаять, треснуть, и животное бы провалилось в воду", - отметил Дмитрий Прокопчик. Он добавил, что спасенной лосихе примерно 3-4 года.

 
 
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В Пружанском районе охотники и рыбаки спасли лося, который не мог передвигаться по замерзшему озеру, сообщил БЕЛТА главный охотовед районного подразделения...
 
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