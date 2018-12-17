В Пружанском районе охотники и рыбаки помогли лосю выбраться на берег

В Пружанском районе охотники и рыбаки спасли лося, который не мог передвигаться по замерзшему озеру, сообщил БЕЛТА главный охотовед районного подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов Дмитрий Прокопчик.



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В западню животное попало на озере Паперня недалеко от Ружан. Спасаясь от охотничьих собак, лосиха выбежала из леса на скованное льдом озеро. Примерно в 30-40 м от берега на скользком покрытии она потеряла координацию и больше не смогла передвигаться. Рыбачившие на противоположной стороне водоема мужчины поняли, что самостоятельно зверь не выберется. О случившемся они сообщили специалистам БООР. Прибывшие на место охотники с помощью тросов вытащили обессиленную лосиху на берег.

"Спасали ее восемь человек. Вовремя успели, потому что лед вскоре мог растаять, треснуть, и животное бы провалилось в воду", - отметил Дмитрий Прокопчик. Он добавил, что спасенной лосихе примерно 3-4 года.