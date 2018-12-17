На базе оздоровительного комплекса «Огонек» 8-9 декабря состоялся турнир по мини-футболу «Кубок «Огонька» среди организаций и предприятий Смолевичского района.

Как рассказали организаторы мероприятия — представители ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района», основной целью турнира является не только пропаганда здорового образа жизни, но и популяризация футбола в регионе, обмен опытом среди команд-любителей.

«Кубок «Огонька» — мероприятие в регионе новое, но его планируется сделать традиционным.

Смолевичи давно несут славу «футбольного» города, и турнир в очередной раз подтвердил это. Восемь команд единомышленников встретились на открытой площадке в борьбе за кубок турнира по мини-футболу: команда «Аэропорт» (Национальный аэропорт Минск), ЛФК «Феникс», ЛФК «Слобода», ЛФК «Олимпия», команда ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района», команда «СМИ-Автотранс», команда Смолевичского РОЧС и лесхоза.

Для получения наиболее объективного результата, в первый день турнира было сыграно 12 игр, а во второй — 8. По сумме набранных очков был выбран победитель.

— Мы уделяем большое внимание спортивной подготовке сотрудников, — отметил заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению РОЧС Александр Иванович Казарин. — Узнав о кубке, с удовольствием решили принять участие, это прекрасный способ показать свою подготовку по мини-футболу и посмотреть, как играют другие команды. К тому же, спорт — это хороший способ отдохнуть. Мероприятие было организовано на высоком уровне и если оно будет традиционным, мы будем участвовать ежегодно.

Судейскую коллегию возглавил директор СДЮШОР Смолевичского райисполкома Андрей Евгеньевич Сорока. Он отметил высокий уровень подготовки всех участников и поблагодарил за слаженную игру.

В итоге призовые места распределись следующим образом: «золото» турнира завоевала команда «Аэропорт», на второй строчке турнирной таблицы — «Феникс», вслед за ней расположилась команда «Слобода».

По итогам турнира также определены две интересные номинации. В номинации «Самый возрастной игрок турнира» отмечен игрок команды ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Валентин Валентинович Пашковец. В номинации «Игрок, вошедший в историю турнира «Кубок «Огонька» и забивший первый гол» победил Павел Марковский (команда «Олимпия»).

Итоги турнира были подведены на торжественной церемонии закрытия, в день последнего тура. Победители награждены переходящим кубком турнира, дипломами, медалями и ценными призами. Ни одна из команд не осталась без внимания — все получили подарки и зарядились позитивом.

Директор ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» Екатерина Николаевна Сенько поздравила победителей, поблагодарила представителей всех команд за участие.

— Футболисты показали хороший уровень мастерства, по игре нельзя было сказать, что на поле вышли любители, — отметила Екатерина Николаевна. — Игра была слаженной, четкой, но главное — на поле царила дружеская атмосфера. Хотелось бы, чтобы с каждым годом «Кубок «Огонька» расширялся, чтобы в нем принимало участие большее количество любительских команд организаций и предприятий.

Лидия СУДНИКОВИЧ.