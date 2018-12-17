ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Военные спешат на помощь

18.12.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Общеизвестно, что основная обязанность военнослужащих — защита Отечества. Но, как показывает жизнь, люди в погонах не только профессионально владеют оружием, военной техникой, другими составляющими науки побеждать, проявляя при этом высочайшую самоотверженность, но и всегда готовы прийти на помощь в трудной житейской ситуации тем, чей мир и покой они берегут. Пролистав страницы «Белорусской военной газеты. Во славу Родины», мы сделали подборку таких фактов.

Военные спешат на помощь
В апреле 2017 года военнослужащий десантно-штурмовой роты 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады спас жизнь своему товарищу на учении, которое проходило в Шумилинском районе Витебской области.

После десантирования гвардейцев из самолета Ил‑76МД в результате резкого порыва ветра на высоте около 80 метров произошло схождение парашютистов. У гвардии рядового Евгения Жарского погас купол. Гвардии рядовой Дмитрий Страчук в сложившейся нештатной ситуации зафиксировал руками погасший основной купол парашюта товарища, и они благополучно приземлились.

 

Морозным утром 3 февраля 2018 года военный комиссар Сморгонского района Гродненской области подполковник Леонард Гружевский вышел из своего дома и направился в сторону озера Молодежное. В тот момент, когда он подошел к берегу, его внимание привлек мальчик, который бегал недалеко от расположенного на озере острова и с интересом изучал расставленные там снасти. Накануне стояла плюсовая температура, и лед вокруг острова подтаял. Именно это и сыграло злую шутку с беспечным мальчишкой.

…Глубина в том месте, где провалился мальчик, значительная — три метра. Второклассник настолько перепугался, что не смог даже позвать на помощь. Он пытался выбраться на лед, но руки постоянно соскальзывали, и его затягивало обратно в воду. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не вовремя подоспевший офицер.

— Когда бежал к парню, не думал ни о чем, боялся не успеть,  — признался Леонард Гружевский. — Уже потом, когда паренька увезли, немного трясло от волнения, ведь у меня у самого есть дети…

 

Вечером 30 ноября 2017 года на платформе станции Минского метрополитена «Площадь Победы» пожилая женщина внезапно почувствовала себя плохо и упала прямо на рельсы. Находившиеся рядом мужчины немедленно бросились ей на помощь. Среди них оказались полковник Денис Фёдоров и подполковник Сергей Шохов, проходящие службу в оборонном ведомстве.

— Я увидел, как молодой мужчина, который спрыгнул вниз, уже подхватил женщину, держит ее на руках и пытается поднять на платформу, — рассказал Денис Фёдоров. —Но сделать это один он не мог. Я вцепился в одежду женщины, перехватил под мышки и вытащил ее на платформу. Затем увидел, что к нам бегут сотрудники метрополитена (которых позвал Сергей Шохов), и один из них по рации останавливал поезд, уже приближавшийся к станции… Вскоре женщину передали врачам бригады скорой медицинской помощи.

24 октября 2018 года в Гомеле на проспекте Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие — местная жительница переходила дорогу по пешеходному переходу, однако «зебра» не защитила ее от наезда автотранспорта…

Курсант военно-транспортного факультета в Белорусском государственном университете транспорта младший сержант Александр Доманников, не теряя ни секунды, бросился на помощь. Он вы­звал экстренные службы, расспросил пострадавшую о самочувствии, обеспечил покой и неподвижность, наблюдал за ее состоянием до приезда специалистов.

— Ко мне подошла незнакомая женщина, некоторые водители останавливались и предлагали помощь,  — сообщил Александр. — Однако то, что нужно было сделать в первые минуты, было уже сделано.

 

Командир гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковник Владимир Двоежонов в марте 2018 года отмечен высшей наградой республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» — нагрудным знаком «За заслуги». Грамоты ОСВОД вручены офицерам-гвардейцам подполковнику Дмитрию Зеленко, капитану Владимиру Мистеровичу, старшим лейтенантам Максиму Кудину и Сергею Расюку, прапорщику Александру Коту.

…Несчастный случай произошел с рыбаком, провалившимся под лед на озере в микрорайоне Энка города Слонима. Трагедии удалось избежать благодаря умелым и самоотверженным действиям военнослужащих 841‑й гвардейской группы артиллерии 11 омбр во главе с гвардии подполковником Владимиром Двоежоновым.

 

30 июня 2018 года на автодороге Орша — Шклов — Могилев произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 41‑летняя жительница Шклова и ее 11‑летний пассажир.

Старший лейтенант Денис Остапов, проходящий службу в военном комиссариате Шкловского района, оказался на месте происшествия еще до приезда спасателей, милиции и медиков.

…Офицер сразу бросился к покореженной машине. Вместе с подоспевшим на помощь дальнобойщиком он стал ломать двери, чтобы добраться к мальчику и оказать ему первую необходимую помощь. Первой на место происшествия приехала скорая медицинская помощь, за ней — еще одна. Буквально следом прибыли машины МЧС и сотрудники милиции. Врач скорой забралась к мальчику через место, где должен быть багажник, и начала оказывать первую помощь. Для освобождения зажатой в автомобиле женщины понадобилась помощь спасателей. Когда пострадавшие оказались вне опасности, Денис Остапов уехал с места аварии.

Военнослужащие помогают гражданскому населению и в строительстве различных объектов, в частности — мостов. Примеров тому — множество. Приведем некоторые из них.

Новый деревянный мост через реку Неман, недавно возведенный военнослужащими 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования, связал деревни Делятичи и Набережная Любчанского сельского совета Новогрудского района Гродненской области.

Первым делом военнослужащие оперативно демонтировали аварийный мост. Затем военные инженеры приступили к забивке свай. Далее монтировались пролетное строение и настил, а мощная инженерная техника перемещалась все ближе к противоположному берегу. Практически за две недели новый деревянный мост протяженностью 50 метров был построен.

— Спасибо Министерству обороны, командованию и воинскому коллективу бригады. Сейчас у сельских жителей вновь появилась надежная и удобная связь с райцентром,  — поблагодарил воинов заместитель председателя Новогрудского районного исполнительного комитета Александр Гриц на торжественной церемонии открытия объекта.

Еще два года назад старый мост через реку Неман в деревне Понемонь Новогрудского района Гродненской области окончательно обветшал и был признан аварийным. С закрытием переправы, чтобы попасть на противоположный берег на автомобиле, приходилось ехать лишних 10 километров.

На просьбу сельчан о помощи откликнулся воинский коллектив 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования. На возведении нового моста трудились воины инженерно-дорожной роты, была задействована штатная мостостроительная техника воинской части.

Объект военные инженеры возвели за две с половиной недели. Максимальная нагрузка на новый мост — 40 тонн, ширина сооружения — шесть метров. По нему пройдет и многоосный груженый грузовик, и сельхозтехника.

 

Военнослужащие 188‑й гвардейской инженерной бригады помогли объединить деревню Крынка Осиповичского района, которую разделила река Птичь.


Военные спешат на помощь

Председатель Осиповичского районного Совета депутатов Сергей Сувеев выразил признательность руководству Министерства обороны за помощь, оказанную в строительстве важного сооружения:

— Старый деревянный мост, связывавший обе половины деревни Крынка, в последние годы для пропуска автотранспорта не годился, местным жителям приходилось туго. Но благодаря военнослужащим 188‑й гвардейской инженерной бригады данная проблема разрешилась. Теперь в любое время можно попасть на другой конец деревни. За это и хочется сказать спасибо нашей армии! Новый мост стал настоящим подарком для всех жителей деревни.

 

В конце ноября 2017 года представители Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения обратились в 1169‑й отдельный батальон охраны и обслуживания (аэродрома) ВВС и войск ПВО с просьбой о помощи одинокой пенсионерке.

Дело в том, что из-за сильного ветра на частном подворье упало дерево, скопилось немало веток, что затрудняло передвижение по двору. Сама Нина Тарасевич — инвалид первой группы, родственников у нее нет. В связи с этим работники центра и попросили военнослужащих оказать посильную помощь — расчистить двор. В результате старший сержант контрактной службы Сергей Байдук и младший сержант контрактной службы Михаил Ильючик приехали по указанному адресу и, вооружившись инструментами, распилили лежавшее дерево, расчистили двор.

 

…Трасса Минск — Слуцк. Возвращаясь февральским вечером 2018 года со службы, командир в/ч 39872 подполковник Алексей Лисица заметил стоящий автобус. Двери и капот были открыты, люди стояли на улице. Как оказалось, это были рабочие ОАО «Заславльстройиндустрия», которые возвращались с работы. Из короткого разговора с водителем командир бригады узнал: в автобусе замерзло дизельное топливо, и машина с почти полусотней пассажиров простояла более двух часов в ожидании помощи.

— Люди уже сильно замерзли, среди них были женщины, — рассказал Алексей Лисица.  — Поэтому мы начали оказывать им помощь своими силами. Проблема была еще в том, что автобус стоял в опасном месте, а уже стемнело, и это могло стать причиной ДТП. Мой водитель сразу же поставил автомобиль рядом, включив аварийное освещение. Затем людей перевезли в воинскую часть, где они смогли отогреться, попить горячего чая, перекусить. Автобус тягачом воинской части мы отбуксировали в безопасное место. Все живы и здоровы.

 

В начале года в Беларуси были сильные снегопады. По всей стране был объявлен оранжевый уровень опасности. В Минске высота сугробов достигла 41 сантиметра. Коммунальные службы вели настоящую войну с непогодой. Большую помощь в этой борьбе оказывали им военнослужащие.

Плечом к плечу с сотрудниками государственного предприятия «ЖЭУ № 3 Первомайского района города Минска» с природной аномалией боролись военнослужащие 483‑го отдельного батальона охраны и обслуживания (командования ВВС и войск ПВО). Силами военнослужащих 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады велись непрерывные работы по очистке улиц столицы от снега. Существенную помощь коммунальщикам оказали и курсанты Военной академии.

 

Кто поспорит, что уборка урожая является делом государственной важности. Поистине почетен, но и весьма нелегок труд работников сельского хозяйства. По­этому так ценна для них любая помощь. Традиционно на выручку труженикам села во время уборки урожая приходят люди в погонах, и история этого сотрудничества исчисляется десятками лет.

Из состава военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей не первый год формируются сводные автомобильные взводы для помощи аграриям. Армейские водители ударно трудятся на уборке урожая в хозяйствах Минской, Могилевской, Витебской и других областей нашей страны.

В заключение остается добавить — армия готова защищать каждого конкретного человека. При любых обстоятельствах, в любой обстановке.

Подготовила Оксана Курбеко, «Ваяр», фото из архива агентства «Ваяр»

По материалам газеты «Во славу Родины»

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общеизвестно, что основная обязанность военнослужащих — защита Отечества. Но, как показывает жизнь, люди в погонах не только профессионально владеют оружием,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2019 году в Беларуси состоится 100 международных спортивных мероприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика