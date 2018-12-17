Стук рассказал, когда берут под стражу людей в Беларуси

Органы, ведущие уголовный процесс, должны применять заключение под стражу только в случаях, когда невозможно избрать иную меру пресечения.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук во время международной конференции «Заключение под стражу: законность, разумные сроки и альтернативные меры пресечения в свете передовой практики в Европе» в Минске 18 декабря.

По мнению Стука, правоприменительная практика должна «постепенно идти по пути более широкого применения мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества».

Он напомнил, что указом президента от 23 декабря 2010 года утверждена Концепция совершенствования мер уголовной ответственности и порядка их исполнения.

В 2015 году в уголовно-процессуальное законодательство были внесены изменения, касающиеся мер пресечения в виде залога, домашнего ареста и заключения под стражу. За последние два года количество заключенных под стражу значительно сократилось. В Генпрокуратуре прогнозируют, что оно в 2018 году будет меньше, чем в 2016-м на 20%.