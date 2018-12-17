Самых ярких и талантливых ребят собрал районный конкурс «Ученик года Дзержинского района-2018».

Состязание учеников традиционно состояло из нескольких туров, каждый из которых показывал насколько образован, остроумен, творчески одарен и физически подготовлен каждый кандидат.

Ребята рассказывали о себе, родном крае, своих достижениях, любимых школьных предметах и занятиях вне школы, размышляли на тему дружбы и делились своими планами на будущее. «Ученик года» - это не олимпиада. Чтобы завоевать это звание нужно не только хорошо учиться. Для победителя необходима уверенность в своих силах, умение быстро принимать решения, оригинальность мышления, и, естественно способность противостоять стрессам, не огорчаться поражению, не зазнаваться в победе и правильно оценивать свои возможности.

Бороться за звание «лучшего» стало доброй традицией, конкурс помог раскрыться не одному десятку учеников и несомненно был и будет оставаться новой ступенькой в лестнице важных достижений школьника.

















