ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученик года Дзержинского района-2018

18.12.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Самых ярких и талантливых ребят собрал районный конкурс «Ученик года Дзержинского района-2018».

Состязание учеников традиционно состояло из нескольких туров, каждый из которых показывал насколько образован, остроумен, творчески одарен и физически подготовлен каждый кандидат.

Ребята рассказывали о себе, родном крае, своих достижениях, любимых школьных предметах и занятиях вне школы, размышляли на тему дружбы и делились своими планами на будущее. «Ученик года» - это не олимпиада. Чтобы завоевать это звание нужно не только хорошо учиться. Для победителя необходима уверенность в своих силах, умение быстро принимать решения, оригинальность мышления, и, естественно способность противостоять стрессам, не огорчаться поражению, не зазнаваться в победе и правильно оценивать свои возможности.

Бороться за звание «лучшего» стало доброй традицией, конкурс помог раскрыться не одному десятку учеников и несомненно был и будет оставаться новой ступенькой в лестнице важных достижений школьника.






 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самых ярких и талантливых ребят собрал районный конкурс «Ученик года Дзержинского района-2018».
 
Новости дня
Новости разные
 
К 80-летнему юбилею Lincoln Continental подготовлена самая дорогая и роскошная версия седана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика