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На «Олимпе» вновь открывается тюбинговый склон

18.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В среду в парке активного отдыха ждут отдыхающих, начиная с 14.00 и до полуночи, и в шутку напоминают любителям скоростных спусков на ватрушках: 

– Зима у нас непредсказуемая, так что не упустите возможность весело провести время! 

С этим, конечно, не поспоришь. Но судя по прогнозу на ближайшее время, работа «Олимпа» на этот раз не ограничится несколькими днями. Гродненцы и гости областного центра смогут оценить его склоны сполна. 

 Как только позволяет температурный режим, продолжают работать снежные пушки. Не исключаем возможности, что ближе к выходным будет открыта и трасса для лыжников, – добавили в парке активного отдыха Коробчицкий «Олимп». 

На «Олимпе» вновь открывается тюбинговый склон
 
 
 
 
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В среду в парке активного отдыха ждут отдыхающих, начиная с 14.00 и до полуночи, и в шутку напоминают любителям скоростных спусков на ватрушках:
 
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