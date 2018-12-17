На «Олимпе» вновь открывается тюбинговый склон

– Зима у нас непредсказуемая, так что не упустите возможность весело провести время!
С этим, конечно, не поспоришь. Но судя по прогнозу на ближайшее время, работа «Олимпа» на этот раз не ограничится несколькими днями. Гродненцы и гости областного центра смогут оценить его склоны сполна.
– Как только позволяет температурный режим, продолжают работать снежные пушки. Не исключаем возможности, что ближе к выходным будет открыта и трасса для лыжников, – добавили в парке активного отдыха Коробчицкий «Олимп».