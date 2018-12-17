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Трипофобы, берегитесь! В Сети появились фотографии чехла для Nokia 9 с пятью камерами
В первой половине следующего года компания HMD Global может анонсировать свой следующий топовый смартфон — Nokia 9 с пятью основными камерами. Это подтвердили фотографии чехла для аппарата, недавно
В начале ноября дизайн смартфона
Фотографии чехла для Nokia 9 подтвердили эту теорию. Кроме того, смартфон может не получить 3,5-мм разъем для наушников. Зато сканер отпечатков пальцев у него разместят прямо в экране.
По более ранней информации, диагональ дисплея аппарата составит 5,99 дюймов (OLED, разрешение QHD+). Процессором выступит Snapdragon 845, который дополнят 8 ГБ оперативной памяти и батареей на 4150 мАч. Операционная система — Android 9.
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Анонс устройства, скорее всего, состоится в первых месяцах следующего года.
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