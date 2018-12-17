Трипофобы, берегитесь! В Сети появились фотографии чехла для Nokia 9 с пятью камерами

В первой половине следующего года компания HMD Global может анонсировать свой следующий топовый смартфон — Nokia 9 с пятью основными камерами. Это подтвердили фотографии чехла для аппарата, недавно появившиеся в Сети.



Фото: Gizmochina

В начале ноября дизайн смартфона раскрыл инсайдер @OnLeaks. По его мнению, на задней стороне аппарата разместится основная камера c пятью модулями — обычным, сенсором глубины, суперширокоугольным, телефото и монохромным. Там же будет вспышка и датчик приближения.

Фотографии чехла для Nokia 9 подтвердили эту теорию. Кроме того, смартфон может не получить 3,5-мм разъем для наушников. Зато сканер отпечатков пальцев у него разместят прямо в экране.

По более ранней информации, диагональ дисплея аппарата составит 5,99 дюймов (OLED, разрешение QHD+). Процессором выступит Snapdragon 845, который дополнят 8 ГБ оперативной памяти и батареей на 4150 мАч. Операционная система — Android 9.