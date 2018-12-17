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«Колючие» базары открыты

18.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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«Колючие» базары открыты

Вы не представляете рождественские и новогодние праздники без смолистого аромата ели или сосны? Тогда поспешите на елочные базары. К реализации зеленых красавиц приступили лесничества Лидского лесхоза и потребкооперация.

Торговыми точками определены привычные для жителей Вороновщины места: в г.п. Радунь возле магазина «Мебель-стройматериалы» и в г.п. Вороново возле магазина «Техника в быту». Базары планируют работать ежедневно с 10.00 до 18.00. В продаже будут деревца до двух метров по цене 10 рублей.

Главный атрибут праздника также можно приобрести с 18 по 31 декабря в Беняконском, Жирмунском, Радунском и Вороновском лесничествах. Стоимость иглицы до 1 метра — 6 рублей, от 1 до 2 м — 8 руб., от 2 до 3 м — 10 рублей. Прошлые годы показали, что наибольшей популярностью у вороновцев пользуются елки от одного до двух метров. Но если вы желаете приобрести 8-метровую великаншу, то она обойдется вам в 82 рубля 50 копеек. Новомодное же экологическое веяние — елки в кадках — у нас пока не прижилось. Хотя некоторые владельцы частных домов в своих мини-дендрариях в сезон обязательно «селят» новогоднюю зеленую красавицу и к праздникам украшают ее. Зимний двор становится особенно привлекательным, а настроение хозяина, соседей и просто прохожих заметно улучшается. Проверено на себе!

Галина ШЛЕМПО.

 
 
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Вы не представляете рождественские и новогодние праздники без смолистого аромата ели или сосны? Тогда поспешите на елочные базары. К реализации зеленых красавиц...
 
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