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В Горецком районе может появиться новое белорусско-польское предприятие

18.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня руководство Горецкого района во главе с председателем райисполкома Сергеем Кулагиным, а также директор ООО «Технопарк «Горки» Андрей Тимаев встретились  с делегацией из Польши.  В ее составе были Бартош Мицкевич  (город Щецин), Павел Мицкевич (Щецин), Роберт Юрчак (Конин).

 

В Горецком районе может появиться новое белорусско-польское предприятие

 

Участники встречи обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, направленные на развитие совместных белорусско-польских проектов.

В результате были достигнуты  следующие договоренности  –  заключение соглашения о сотрудничестве с городом Конин Великопольского воеводства;  организация визита польских бизнесменов в Горецкий район; создание совместного белорусско-польского предприятия (резидента ООО «Технопарк «Горки»);  разработка инновационных технологий в сфере органического земледелия.


 
 
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  Сегодня руководство Горецкого района во главе с председателем райисполкома Сергеем Кулагиным, а также директор ООО «Технопарк «Горки» Андрей Тимаев...
 
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