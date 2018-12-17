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В Горецком районе может появиться новое белорусско-польское предприятие
18.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня руководство Горецкого района во главе с председателем райисполкома Сергеем Кулагиным, а также директор
Участники встречи обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества, направленные на развитие совместных белорусско-польских проектов.
В результате были достигнуты следующие договоренности – заключение соглашения о сотрудничестве с городом Конин Великопольского воеводства; организация визита польских бизнесменов в Горецкий район; создание совместного белорусско-польского предприятия (резидента ООО «Технопарк «Горки»); разработка инновационных технологий в сфере органического земледелия.
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Сегодня руководство Горецкого района во главе с председателем райисполкома Сергеем Кулагиным, а также директор ООО «Технопарк «Горки» Андрей Тимаев...
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