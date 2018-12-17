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«Надо спать в пороге, мяч под голову». Александр Лукашенко о ситуации в белорусском футболе

18.12.2018 22:42 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 18 декабря Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручений касательно спорта в Беларуси было множество.

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В спорте важен результат. Если говорить о летних соревнованиях, то его почти нет, . Есть успехи у команд по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте, борьбе, теннисе. В остальном – провал. Футбол вообще просто слезы.

«Надо спать в пороге, мяч под голову». Александр Лукашенко о ситуации в белорусском футболе

«Надо спать в пороге, мяч под голову». Александр Лукашенко о ситуации в белорусском футболе

Юрий Вергейчик, генеральный секретарь ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Если мы берем лучшие времена Советского Союза, я –воспитанник динамовской школы – попал в минское «Динамо» в конце 80-х. У нас было 25 ставок, и мы целенаправленно готовили футболистов. 25 футболистов. Вся страна на них работала, на эти 25 ставок, на эту команду.

Вот сейчас задаю вопрос, пришел тренером юношеской сборной, говорю: «Объясните мне, сколько у вас футболистов, которых вы готовы передать сегодня в молодежную сборную?». Один тренер называет в старшем возрасте 11, другой – 15. Откуда цифра 49? Это хаос.

В моем понимании тренер должен прийти в национальную сборную, четко определить 25 футболистов и целенаправленно их готовить.

«Есть результат – есть работа, нет результата – зря потратили деньги»: Президент Беларуси о развитии летних видов спорта

«Надо спать в пороге, мяч под голову». Александр Лукашенко о ситуации в белорусском футболе

«Надо спать в пороге, мяч под голову». Александр Лукашенко о ситуации в белорусском футболе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо спать в пороге, мяч под голову. Тогда будет толк, ты будешь видеть 25 футболистов. А все эти пустые цифры – 49… Ключевое слово – правильно – хаос. Нет порядка, элементарного порядка. Федерация – это, прежде всего, национальная сборная.

Абсолютно верно было сказано.

Ладно, 25 – 27 возьмите ставок. И под это вертикаль должна быть, о которой только что сказал. Петров, Сидоров, Вергейчик – за ним пошли. Вот где вертикаль должны выстраиваться – под каждое амплуа футболиста или хоккеиста. Тогда будет толк.

Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов»
 
 
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Новости Беларуси. 18 декабря Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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