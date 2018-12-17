|
«Надо спать в пороге, мяч под голову». Александр Лукашенко о ситуации в белорусском футболе
Новости Беларуси. 18 декабря Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поручений касательно спорта в Беларуси было множество.
В спорте важен результат. Если говорить о летних соревнованиях, то его почти нет, . Есть успехи у команд по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте, борьбе, теннисе. В остальном – провал. Футбол вообще просто слезы.
Юрий Вергейчик, генеральный секретарь ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Вот сейчас задаю вопрос, пришел тренером юношеской сборной, говорю: «Объясните мне, сколько у вас футболистов, которых вы готовы передать сегодня в молодежную сборную?». Один тренер называет в старшем возрасте 11, другой – 15. Откуда цифра 49? Это хаос.
В моем понимании тренер должен прийти в национальную сборную, четко определить 25 футболистов и целенаправленно их готовить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Абсолютно верно было сказано.
Ладно, 25 – 27 возьмите ставок. И под это вертикаль должна быть, о которой только что сказал. Петров, Сидоров, Вергейчик – за ним пошли. Вот где вертикаль должны выстраиваться – под каждое амплуа футболиста или хоккеиста. Тогда будет толк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 декабря Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросам развития летних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)