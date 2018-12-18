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В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко

18.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Торжественное вручение областной премии имени А. Дубко прошло в ГрГУ имени Янки Купалы. Ее лауреатами стали 39 юных жителей области, отличившиеся в спорте, творчестве и учебе, активные участники общественной жизни. 

В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко


В нынешнем году премия талантливой молодежи вручается в 21-й раз, за это время ее лауреатами стали более 600 человек – учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования и студенты учреждений высшего образования. 

 Руководство области всегда стремится поддержать молодежь, особенно талантливых ребят. Очень важно дать им возможность проявить себя, чтобы они были максимально полезны и востребованы в нашем обществе. 39 лауреатов – это, конечно, не все талантливые ребята, которыми мы гордимся. Для вручения премии выбираем самых лучших, чтобы другие тоже стремились к высоким результатам, – отметилзаместитель председателя облисполкома Виктор Лискович. 

В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко

Среди лауреатов – студенты высших и средних специальных учебных заведений, практически специалисты в своих отраслях, и совсем юные школьники – ученики 4, 5 классов. Все они – лучшие в том, чем занимаются: в учебе, науке, творчестве, спорте. Вместе с Виктором Лисковичем ребят поздравили начальник главного управления образования облисполкома Александр Сонгин и супруга Александра Дубко Эмма Никифоровна. 

 В современном мире, где так много соблазнов, которые мешают трудолюбию, настойчивости, вы смогли доказать, что вы лучшие, – поздравил лауреатов Александр Сонгин. – Желаю, чтобы в трудовой деятельности и личной жизни вы так же настойчиво добивались успеха. 

В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко


Имя Александра Дубко символично для Гродненщины. Оно олицетворяет дух патриота нашей страны, которым можно гордиться и на которого равняться. Убедиться в этом смогли и сами лауреаты. Одна из неизменных традиций церемонии – демонстрация небольшого фильма о жизненном пути и профессиональном становлении учредителя областной премии, имя которого она сегодня носит, – Героя Беларуси Александра Дубко. 

В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко

Вместе с тем каждый год в традиции чествования стипендиатов появляются новые элементы. В нынешнем сама церемония значительно расширилась и включила сразу несколько мероприятий. Но самое главное – впервые чествовали не только самих ребят, но и их педагогов. Отдельные аплодисменты звучали в адрес родителей, которые также присутствовали в зале. Ведь за каждой победой стоит сила воли, настойчивость, талант ребенка, профессионализм педагога, поддержка родных. Только так – настоящей командой можно добиться успеха. И для того, кто идет к цели, важно осознание: то, чем он занимается, нужно. 

В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко
В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко
В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко
В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко
В Гродно назвали имена лауреатов премии имени А. Дубко

Премии имени Александра Иосифовича Дубко в 2018 году удостоены: 

Дмитрий Быков, СШ №34 Гродно 
Георгий Выдерко, гимназия №5 Гродно 
Виктор Жуковский, СШ №6 Гродно 
Андрей Злобин, Гродненская городская гимназия 
Максим Зубович, СШ №15 имени Д.М.Карбышева Гродно 
Елена Костоломова, гимназия №2 Волковыска 
Александра Курак, СШ №27 Гродно 
Владилен Локтевич, гимназия №4 Гродно 
Максим Лыч, гимназия №3 Гродно 
Елена Марушко, Негневичская СШ Новогрудского района 
Михаил Михальский, гимназия №9 имени Ф.П.Кириченко Гродно 
Егор Озимко, гимназия №2 Гродно 
Валерия Пранюк, СШ №1 Лиды 
Александр Саврас, СШ №18 Гродно 
Анастасия Семенова, СШ №32 Гродно 
Владислав Синкевич, Гродненское областное кадетское училище 
Артем Скороль, СШ №1 Ошмян 
Егор Сокол, Новоельнянская СШ Дятловского района 
Ксения Хриптович, Квасовская СШ Гродненского района 
Александра Васильчик, Гродненский государственный профессиональный технологический колледж 
Тимофей Ковалев, Гродненский государственный профессиональный лицей строителей №1 
Анна Супранович, Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения 
Евгений Черник, Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж 
Марина Шадуро, Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения 
Александр Борташевич, Лидский государственный музыкальный колледж 
Юлия Маркевич, Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна 
Денис Мельничук, Новогрудский государственный аграрный колледж 
Маргарита Новик, Гродненский государственный колледж искусств 
Артем Цесь, Гродненский государственный музыкальный колледж 
Евгения Бурак, ГрГМУ 
Дарья Гладкая, ГГАУ 
Оксана Добровольская, ГрГУ имени Янки Купалы 
Наталья Конопацкая, ГГАУ 
Алексей Морозик, ГрГМУ 
Яна Новицкая, ГрГМУ 
Полина Платова, ГрГУ имени Янки Купалы 
Александра Радкович, ГрГУ имени Янки Купалы 
Кристина Тиханкова, ГГАУ 

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Фото Михаила ИСАЧЕНКО
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Торжественное вручение областной премии имени А. Дубко прошло в ГрГУ имени Янки Купалы. Ее лауреатами стали 39 юных жителей области, отличившиеся в спорте,...
 
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