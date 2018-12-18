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Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время совещания у Лукашенко
Кадр из видео
Кому принадлежит рука и запись, неизвестно.
Как сообщалось ранее, 18 декабря президент Беларуси провёл совещание по проблемам в спорте, где жестко раскритиковал спортивных чиновников и потребовал, чтобы способные спортсмены не уезжали за границу.
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"Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на задн..." — именно это пишет один из чиновников.
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