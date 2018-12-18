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Видеооператор случайно снял, что пишут чиновники во время совещания у Лукашенко

18.12.2018 22:56 — Разное | UDF  
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Кадр из видео
"Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на задн..." — именно это пишет один из чиновников во время совещания у Александра Лукашенко по проблемам спорта. Эта запись попала в кадр видеосюжета на телеканале ОНТ.

Кому принадлежит рука и запись, неизвестно.

Как сообщалось ранее, 18 декабря президент Беларуси провёл совещание по проблемам в спорте, где жестко раскритиковал спортивных чиновников и потребовал, чтобы способные спортсмены не уезжали за границу.


Лукашенко: "Сегодня спорт - это уже не борьба, а война"

 
 
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"Бабла мало, нет мерседесов, тёлки на задн..." — именно это пишет один из чиновников.
 
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